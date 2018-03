Facebook retira do ar páginas de apoiadores de Bolsonaro

O Facebook tirou do ar duas páginas de apoiadores do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ). Uma delas, a “Jair Bolsonaro presidente 2018”, tinha 845.610 seguidores. A outra, “Jair Bolsonaro presidente 2.0”, contava com 71.445.

A retirada das páginas do ar é demonstrar que o facebook combate as notícias falsas e o discurso de ódio.

As páginas de apoiadores de Bolsonaro são conhecidas nas redes sociais pela disseminação de fake news e campanhas de ódio contra petistas, negros, militantes feministas e LGBTs.

Leia também: Lula quis transformar País em galinheiro e colhe ovos, diz Bolsonaro

Lula quis transformar País em galinheiro e colhe ovos, diz Bolsonaro

O deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, ironizou nesta quarta-feira, 28, em Curitiba, os ataques sofridos pela caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Sul do País.

"Lula quis transformar o Brasil num galinheiro, agora está por aí colhendo ovos por onde passa", disse o parlamentar em cima de um carro de som estacionado em frente ao aeroporto da capital paranaense.

Bolsonaro também ironizou a iminência de prisão de Lula, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. "Não quero ele na cadeia. Quero ele em cana. Ele não gosta tanto de cana, vai levar cana", disse. Em frente ao deputado, uma faixa afixada no carro de som dizia: "Lula ladrão. Em Curitiba, só na prisão".

O deputado não citou o atentado a tiros aos ônibus que faziam parte da caravana de Lula. Coube ao deputado Fernando Francischini (PSL-PR) falar sobre o assunto. Ele sugeriu que o ataque foi uma simulação.

Leia mais:

'Querem tirar Temer da vida pública', diz Planalto

Marun diz que existe 'complô' contra Temer

Polícia Federal interroga Coronel amigo de Temer