Atos do Vem Pra Rua são confirmados em 100 cidades e 4 países

Manaus - Dentro de 24 horas, mais de 100 cidades brasileiras convocadas pelo Vem Pra Rua. As manifestações acontecem um dia antes do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir um habeas corpus preventivo que beneficia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) a 12 anos e um mês de prisão em um dos casos de corrupção no qual ele é réu.

O assunto ganha força também no Judiciário brasileiro. Procuradores do Ministério Público e outros servidores da Justiça fizeram um abaixo-assinado com mais de 4 mil assinaturas no qual se posicionam favoráveis às prisões em segunda instância. As manifestações também ocorrem no exterior: brasileiros que vivem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Itália e no Chile também irão se posicionar contra a corrupção.

O Vem Pra Rua entende que rediscutir as prisões após condenação em segunda instância pode não só beneficiar o ex-presidente Lula, como também todos os outros investigados e condenados por crimes de corrupção que travam o desenvolvimento do Brasil, além de criminosos de outras naturezas, sendo algo oportunista e inadequado – em especial neste momento em que o país busca renovação.

Nas últimas semanas, o Vem Pra Rua se mobilizou de várias formas: encaminhou uma carta aberta ao Supremo e se reuniu com a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, a quem relatou a indignação dos brasileiros ao ver um réu condenado andar livremente pelo país.

Veja os local e horário:

AM - Amazonas

Manaus - 18h - Av. Djalma Batista, em frente ao Amazonas Shopping

