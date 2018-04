Supremo Tribunal Federal rejeita pedido de habeas corpus de Lula

Brasília - O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite desta quarta-feira (4), rejeitar o pedido de habeas corpus ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Votaram contra o pedido, o relator, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Já os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello votaram a favor da concessão. Com o empate de 5 a 5, a decisão ficou nas mãos da presidente Carmem Lúcia.





O voto decisivo da ministra Carmem Lúcia rejeitou o habeas corpus do ex-presidente Luis Inácio da Silva | Foto: Agência Brasil





A presidente do STF, ministra Carmem Lúcia, foi a responsável pelo voto de minerva. Ela decidiu rejeitar o pedido de habeas corpus por acreditar que a medida não fere o princípio da presunção da inocência.

Com a rejeição ao habeas corpus, Lula poderá ser preso a qualquer momento. Mas, conforme o especialista em Direito Penal, João Paulo Martinelli, para isso acontecer existem outros trâmites a serem feitos até que seja efetivada a prisão.



"Lula poderá ser preso caso o STF entenda que o condenado deve cumprir a pena durante o decorrer do processo. No entanto, para que isso aconteça, o TRF-4 deverá ser comunicado da decisão dos ministros. Posterior a isso, o juiz de primeira instância, neste caso o juiz Sérgio Moro, receberá notificação do TRF-4. Isso pode demorar alguns dias para acontecer. Logo após, o juiz Sérgio Moro deve expedir o mandado de prisão que será cumprido por um oficial de Justiça e pela Polícia Federal", informou.

Lula havia sido condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que aumentou a pena para 12 anos e um mês na ação penal do tríplex do Guarujá (SP), oriunda da Operação Lava Jato.







Leia mais:



Saiba o que pode acontecer após julgamento de habeas corpus de Lula



Tribunal da Lava Jato nega ter curtido tuíte do general Villas Bôas

Lula acompanha julgamento com sindicalistas e movimentos sociais