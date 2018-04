Ex-secretário de Educação do Amazonas toma posse como ministro

Manaus - O novo ministro da educação já foi escolhido e será nomeado na próxima segunda-feira (9) pelo presidente Michel Temer. O nome escolhido é Rossieli Soares da Silva, ex- secretário de Educação do governo do Amazonas e presidente do Conselho Estadual de Educação do Amazonas, de agosto de 2012 até maio de 2016.

Seguindo o processo de reforma ministerial, na noite desta quarta-feira (4), em reunião, o presidente Michel Temer decidiu que o novo ministro de Educação será Rossieli Soares da Silva. Ele substituirá o atual ministro Mendonça Filho.

Antes da decisão, Mendonça indicou a secretária executiva Maria Helena de Castro (PSDB) para o cargo. Porém, o presidente foi resistente ao nome, já que o partido deixou a base aliada e não apoiará a candidatura do MDB à sucessão presidencial.

Com a recusa, outro nome surgiu para a pasta, o do então deputado federal Carlos Melles (DEM), que tinha o apoio do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun.

Por fim, a decisão por Rossiele é para evitar um nome com carimbo de indicação política. Mendonça deve deixar o MEC na sexta-feira (6), prazo máximo para que ocupantes de cargos no Executivo se desincompatibilizem para disputar eleições em outubro. A posse de Rossieli está prevista para a segunda-feira (9).

Atualmente, Rossieli ocupa a secretaria de Educação Básica do MEC.

Sobre Rossieli

Advogado e mestre em Gestão e Avaliação Educacional pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2017). Graduado em Direito pela Universidade Luterana do Brasil (2003). Atualmente é Secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC) e Conselheiro da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE), no qual atuou diretamente na política de reformulação do Novo Ensino Médio, sancionada em fevereiro de 2017 e na Base Nacional Comum Curricular da educação infantil e ensino fundamental, homologada pelo Ministro da Educação em dezembro de 2017.

Foi Secretário de Estado de Educação do Governo do Amazonas e Presidente do Conselho Estadual de Educação do Amazonas de agosto de 2012 até maio de 2016.

Vice-Presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação (Consed) no período de 2015 a 2016, quando foi Coordenador dos Grupos de Trabalho do Ensino Médio e de Tecnologias.

Foi Secretário Executivo de Gestão da Secretaria de Estado de Educação Governo do Amazonas no período de 2011 a 2012, acumulando a função de Diretor de Infraestrutura, na mesma instituição. Ingressou na Secretaria de Estado de Educação do Governo do Amazonas como Diretor de Planejamento, cargo que exerceu no período de 2008 a 2010.

Participou como palestrante e debatedor em congressos nacionais e internacionais sobre educação, inovação, avaliação e tecnologia: Seminário Avaliação do Desempenho Escolar: Padrões de Desempenho e Avaliação Docente (Havard 2012); Programa Liderando Reformas Educacionais (Universidade de Yale - 2015); Fórum Internacional de Educação da ONU (Coréia do Sul - 2015); Conferência Lemann Dialogues (Havard - 2015); Conferência Global sobre Inovações para Crianças e Jovens da Unicef (Finlândia - 2015); Conferência sobre Educação do Banco Mundial (Indonésia - 2017) e Missão sobre a Reforma do Ensino Médio, promovido pela Embaixada Americana (Estados Unidos - 2017).

Tem experiência em Gestão Pública, com destaque na área de Avaliação, Inovação, Tecnologia e Planejamento Educacional. Experiência em Direito, com ênfase em Direito Internacional e Direito Público.

