Lula ainda não informou se vai se entregar à PF

São Paulo - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acompanhado dos filhos e correligionários. Após a decretação da prisão pelo juiz Sérgio Moro, no início da noite desta quinta-feira (5) o ex-presidente, condenado a 12 anos e um mês de prisão no processo do caso tríplex do Guarujá, tem até às 17h desta sexta (6) para se apresentar "voluntariamente" à Polícia Federal em Curitiba, base da Operação Lava Jato.



Até o momento, Lula não informou se vai se entregar no prazo determinado pelo juiz Moro, se vai aguardar o cumprimento do mandado de prisão ou se pretende resistir. Ele não discursou no carro de som durante o ato da noite de quinta, apenas acenou por volta das 2h desta sexta e desceu para cumprimentar alguns aliados.

A ex-presidente Dilma Rousseff, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os candidatos à Presidência Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela D'Ávila (PC do B) estiveram presentes ontem à noite no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em apoio ao petista. Moradores de ocupação do MTST em São Bernardo também fizeram caminhada até o local.

Contudo, durante a madrugada, o número de apoiadores caiu. Eles prometem voltar ao local ao longo do dia. Às 7h desta sexta, não havia movimentação em frente ao prédio do sindicato.



MST bloqueia estradas em manifestação contra prisão de Lula

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) continua seu movimento de bloquear estradas como forma de protesto contra a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os bloqueios mais recentes ocorreram em Quedas do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. Mais cedo, já tinham sido confirmados bloqueios em Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Espírito Santo. Segundo o coordenador do movimento Alexandre Conceição, a ideia é bloquear 50 BRs em 24 Estados brasileiros, em protesto contra a decretação da prisão do ex-presidente Lula.

