Cela para Lula está preparada há 15 dias, diz chefe de custódia da PF

Curitiba- O chefe de Custódia da Polícia Federal em Curitiba, Jorge Chastallo Filho, afirmou a jornalistas que a cela preparada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está pronta para receber o petista há 15 dias.



"O ambiente é agradável, humanizado e tranquilo", disse o agente. Ele comentou que o local servia para alojamento de policiais e foi adaptado para o ex-presidente. Há banheiro próprio, janela para um corredor e no lugar de uma beliche foi colocada uma cama.

Na sede da Polícia Federal, em Curitiba (PR), a cobertura do prédio de quatro andares, no bairro Jardim Santa Cândida, um cômodo que servia de alojamento para policiais de outras cidades, em missão na capital paranaense, foi transformado nos últimos dois meses em cela especial para receber o petista



Ainda segundo ele, há câmeras no corredor e a cela não é monitorada por câmeras em seu interior.

Por volta das 12h desta sexta-feira, 6, havia grande aglomeração de jornalistas em frente à sede da Superintendência da PF em Curitiba, onde Lula deve ficar preso, no bairro Santa Cândida, região norte da capital paranaense. No horário havia cinco manifestantes vestidos de verde e amarelo do lado de fora do prédio.Há pouco, alguns agentes do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da PF chegaram ao local. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, o grupo é destacado para operações especiais e situações de risco.

Sobre o julgamento

O juiz federal Sérgio Moro determinou a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Conforme a decisão, Lula terá até as 17h de amanhã (6) para se apresentar à Polícia Federal.

“Relativamente ao condenado e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedo-lhe, em atenção à dignidade cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17h do dia 06/04/2018, quando deverá ser cumprido o mandado de prisão”, decidiu Moro.



A medida foi tomada após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que negou ontem (4) um habeas corpus protocolado pela defesa para mudar o entendimento firmado pela Corte em 2016, quando foi autorizada a prisão após o fim dos recursos naquela instância. Lula foi condenado a 12 anos e um mês na ação penal do tríplex do Guarujá (SP), na Operação Lava Jato.

