LulaForagido chega aos assuntos mais comentados no Twitter

Manaus - Cerca de meia hora após o esgotamento do prazo para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apresentasse por conta própria à Polícia Federal, a hashtag #LulaForagido já é um dos assunto mais comentados no Twitter. No momento, o termo ocupa a sétima posição no ranking geral. Em um período de dez minutos, a hashtag ganhou duas posições.

Leia também: Termina prazo para Lula se apresentar à Polícia Federal em Curitiba

A expectativa de prisão de Lula mobilizou grande quantidade de internautas. Entre os dez tópicos mais recorrentes na rede social, cinco têm relação com o caso.

A hashtag #OcupaSaoBernardo segue na primeira posição geral, seguida por #LulaNaCadeiaHoje. Também aparecem na lista os termos "Polícia Federal" e "Felix Fischer", na quinta e sexta posições, respectivamente.