AO VIVO: Lula discursa em palanque e pode ser preso a qualquer momento

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ex-presidente Dilma Rousseff saíram na manhã deste sábado (7) da sala onde estavam no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo (SP). O petista apareceu do lado de fora da entidade pouco depois das 10h30. É a primeira vez que ele apareceu desde que foi para o local na quinta-feira (5), após o juiz Sergio Moro decretar sua prisão. Lula segue em cima de um carro de som, enquanto o público presente o aplaude.



Juntamente com Lula e Dilma também estão nomes como Celso Amorim ex-ministro das Relações Exteriores, e Guilherme Boulos, pré candidato à Presidência da república, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e coordenador da Ocupação Povo Sem Medo em São Bernardo do Campo, entre outros.

O petista apareceu para centenas de pessoas às 10h30 deste sábado (7) | Foto: Divulgação/Mídia Ninja