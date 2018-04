Lula volta para dentro do sindicato após militantes impedirem saída

São Bernardo do Campo - Os manifestantes apoiadores de Luiz Inácio Lula da Silva impediram a saída do ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Lula estava dentro de um carro, saindo do prédio, mas os militantes barraram a saída do veículo e chegaram a arrancar o portão do local, segurando as grades na frente do carro.

O petista saiu do carro e voltou para o interior do prédio, onde dezenas de pessoas ainda permanecem. "Cercar, cercar e não deixar prender", gritam os manifestantes neste momento.

Minutos antes dessa tentativa, imagens a partir do helicóptero da TV Globo mostraram carros da Polícia Federal estacionando nas proximidades do sindicato. Ainda não há qualquer confirmação sobre o horário em que Lula deve sair do prédio, onde está desde quinta-feira, 5.

