Lula se entrega à PF sob forte tensão e movimentação popular

O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva deixou a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no fim da tarde deste sábado (7), às 17h50 (horário Manaus), a pé, após receber ultimato da Polícia Federal. Houve empurra-empurra de militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) que tentavam se aproximar do político.

A prisão do político aconteceu cerca de seis horas depois de comício e missa em homenagem a sua mulher Marisa Letícia. Lula vai iniciar o cumprimento da pena de 12 anos e um mês no caso triplex, determinada pelo juiz federal Sérgio Moro, em uma "sala reservada" na sede da PF em Curitiba.

Foto: Estadão Conteúdo





O ex-presidente já havia tentando sair do prédio nesta tarde, mas foi impedido pelos militantes que rodearam o carro onde ele estava. Ele precisou deixar o veículo e voltar para a sede do sindicato.



A tentativa de saída do ex-presidente em um carro cor prata - acompanhado de seu advogado Cristiano Zanin Martins - foi marcada por forte tensão. Militantes impediam o deslocamento do automóvel e chegaram a arrombar o portão de saída do sindicato.

Agora, o ex-presidente deve fazer o exame de corpo de delito e depois será levado para Curitiba.



