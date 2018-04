Opção nas eleições? PSB confirma a filiação de Joaquim Barbosa

Barbosa é pré-candidato do partido à Presidência da República nas eleições deste ano. | Foto: Reprodução

São Paulo - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se filiou ao PSB na sexta-feira à noite. Em nota divulgada no sábado (7), a assessoria de comunicação do partido confirmou a filiação, que aconteceu em São Paulo.



O presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou, na nota, que Barbosa "vem reforçar e qualificar os quadros do partido". "É uma satisfação contar com o ministro no PSB neste momento tão desafiador do nosso País", afirmou. Barbosa é pré-candidato do partido à Presidência da República nas eleições deste ano.

A filiação de Barbosa aconteceu no último dia do prazo legal de inscrição em partidos para os futuros candidatos. O ex-ministro do STF foi o relator da ação penal 470, o processo do chamado mensalão do PT, que condenou à prisão líderes petistas.

Nomeado para o STF pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Barbosa assinou a ficha partidária logo após a posse de Márcio França no governo de São Paulo. França apoia a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência.





