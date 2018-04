Manuela D’Ávila vem a Manaus para debate sobre a Amazônia

Manaus - Em ato de pré-campanha à presidência da república, a deputada estadual Manuela D’Ávila (PCdoB/RS) estará em Manaus na próxima sexta-feira (20) para participar do seminário “Desafio para uma Amazônia Sustentável”, que será realizado na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). A ideia é conhecer mais profundamente e debater a realidade do Norte do país, além de apresentar seu nome ao eleitorado local. A informação foi confirmada pelo presidente estadual do PCdoB no Amazonas, o ex-deputado estadual Eron Bezerra.



A presença no evento é vista pela militância como uma demonstração de interesse da pré-candidata a temas relacionados com a preservação do meio ambiente e da Amazônia. A senadora amazonense Vanessa Grazziotin, também do PCdoB, participará das atividades.

De acordo com Eron Bezerra, o seminário, que será realizado pelo Centro de Ciências do Ambiente (CCA) da universidade - em parceria com a Fundação Maurício Grabois -, também deseja debater a temática com os demais presidenciáveis.

“É de nosso interesse comprometer os candidatos à presidência com a pauta da Amazônia. Todos os pré-candidatos que se interessarem pelo tema, é importante que nos passem a demanda, porque temos todo o interesse em abrir o canal do diálogo para que todos possam emitir seu juízo de valor e como pensam sobre o desenvolvimento da Amazônia sob o ponto de vista sustentável”, explicou.

Ato na Aleam

Ainda na sexta-feira (20), Manuela D’Ávila deve lançar, às 19 horas, a sua pré-candidatura em evento na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mário Ypiranga, Parque Dez, zona Centro-Sul de Manaus.

No sábado (21), ela participa de um café da manhã com membros do partido e, logo depois, deve visitar o Encontro das Águas, encerrando sua passagem pelo estado.

Histórico

Aos 36 anos, Manuela D’Ávila é jornalista de formação e atualmente é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Foi eleita pela primeira vez para o mandato de vereadora aos 23 anos e em seguida assumiu o cargo de deputada federal por dois mandatos (2007 a 2014), quando se tornou a deputada mais votada do estado,

com 271.939 votos.

No Congresso, foi relatora da Lei dos Estágios, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias e vice-presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Faz parte também da Frente Parlamentar do Esporte, da Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade na Internet e da Frente Parlamentar pela Cidadania LGBT.

Em 2012, disputou a Prefeitura de Porto Alegre, tendo como vice-candidato Nelcir

Tessaro, do PSD.

