Melo reclama da demora no julgamento de habeas corpus

Manaus - Após mais de cem dias de prisão, o advogado de defesa do ex-governador José Melo (Pros), José Carlos Cavalcanti Junior, afirma que o cliente reclama da demora no julgamento de dois habeas corpus, que aguardam agendamento na pauta do Tribunal Regional Federal da primeira região. O primeiro recurso foi ingressado no mês de janeiro e o segundo, em fevereiro. Além disso, a defesa reclama que não há previsão para a Justiça Federal analisar os pedidos de liberdade.

José Carlos afirma que as visitas dos advogados a Melo para captar informações para o processo ou reclamações, podem ser feitas diariamente, mas se concentram principalmente nos dias em que é necessário colher dados para inserção no processo. “Além do pedido de liberdade, fizemos ainda solicitações de outras naturezas processuais, como a legalidade em que o processo acontece, como também, provas de nulidade”, comentou. Para ele, é inaceitável que um processo se arraste por tanto tempo. “Quando um tribunal para mais de três meses para analisar um habeas corpus, não tem mais o que se falar”, acrescentou.

Quanto a possíveis mudanças na estratégia para conseguir uma resposta favorável da justiça, ele descarta um pedido de prisão domiciliar. “Não fizemos este tipo de pedido e, caso, um dos habeas corpus seja aceito, José Melo sai imediatamente da detenção”, explicou. No que se refere ao dia a dia de Melo na prisão, o advogado comenta que “dentro dos limites”, ele está sendo bem assistido. “Ele tem acesso a medicação, a atendimento com enfermeiros, não possui restrições alimentares, se alimenta pouco das refeições servidas no Centro de Detenção Provisória Masculino 2".

Questionado sobre a veracidade de um diagnóstico depressivo, o advogado informa que o CDPM 2 não possui médico, para analisar o quadro clínico do ex-governador.

Relembre o caso



O ex-governador José Melo foi preso temporariamente no dia 21 de dezembro durante a terceira fase da Operação Maus Caminhos, que investiga o desvio de cerca de R$112 milhões da Saúde do Estado. Ele foi libertado cinco dias depois após alvará de soltura e voltou a ser preso no dia 31 de dezembro, quando a Justiça acatou o pedido do Ministério Público Federal para reverter a decisão que libertou Melo.

No dia 4 de janeiro, a Justiça Federal converteu a prisão temporária em preventiva e também decretou a prisão preventiva da ex-primeira-dama, Edilene Gomes. Desde então, ele segue preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2.

Cassação do Governo

Em 25 de janeiro de 2016, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassou os mandatos de José Melo e Henrique Oliveira em razão da acusação de compra de votos. À época, governador e vice também foram multados em R$ 51 mil e R$ 30 mil, respectivamente. A ação foi apresentada pela coligação “Renovação e Experiência” do senador Eduardo Braga (PMDB).

O caso foi para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou, no dia 4 de maio, por 5 votos a 2, a cassação do mandato do governador do Amazonas por compra de votos nas eleições de 2014, quando foi reeleito no segundo turno com 55,5% dos votos.

No TSE, os votos pela cassação no TSE partiram dos ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Herman Benjamin, Admar Gonzaga e Rosa Weber. Votaram a favor da manutenção do governador no cargo os ministros Napoleão Nunes, relator do processo, e a ministra Luciana Lóssio.





