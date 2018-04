Pedido de Impeachment do Amazonino e a indicação de Lula ao Nobel

Sabá Reis acusa Amazonino Mendes do não cumprimento da Constituição Estadual e do desrespeito à Assembleia Legislativa. | Foto: Lion

O deputado Sabá Reis (PR) pediu o impeachment do governador Amazonino Mendes (PDT), pode até não dar em nada, mas o fato político está criado.



Sabá acusa Amazonino do não cumprimento da Constituição Estadual e do desrespeito à Assembleia Legislativa.

Um dos argumentos apontados pelo deputado para pedir o impeachment do governador Amazonino Mendes (PDT) são as sucessivas viagens do governador ao exterior sem a entrega de relatório à Aleam, conforme prevê a Constituição Estadual.

Golpista

Por conta disso, a tropa de choque de Amazonino já anda chamando Sabá Reis de “ golpista” .

— Ele não ganha nas urnas e agora quer ganhar no tapetão! disparou um deputado posicionado a poucos metros de Sabá.

Férias na Albânia

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) está mesmo disposta a passar as próximas férias na Albânia, o 2º país mais pobre da Europa.

A confidência foi feita durante uma animada conversa com embaixador brasileiro no país, Francisco Ramalho.

Sonho meu

A senadora comunista tem motivos de sobra para querer conhecer o Leste Europeu, afinal, sua formação política foi influenciada pelo pequeno país quando ele rompeu com a União Soviética. Por isso o desejo de conhecer o Leste Europeu.

Parou no tempo

Para quem não sabe, a Albânia é um país que parece ter parado nos anos 80/90.

Mas isso é justificável, já que sua abertura para o mundo aconteceu só em 1991, com a queda do regime comunista linha duríssima, implantado com o fim da Segunda Guerra.

Afago nos delegados

O líder do governo, deputado Dermilson Chagas (PP), festejou a aprovação da mensagem governamental que reajusta os salários dos delegados da Polícia Civil do Amazonas e autoriza o remanejamento de cargos.

Parcelado

A mensagem governamental garante a recomposição salarial dos delegados, referente ao período de 2015 a 2018, no percentual de 24,91%.

O reajuste será dividido em duas parcelas, 12,91% a serem pagos em abril e outros 12% em outubro.

Encheu a bola

Dermilson destacou o compromisso do governador Amazonino com a Polícia Civil.

— Em um curto espaço de tempo, o governador mostra como é fazer uma boa gestão –, concluiu.

Nobel para Lula

Ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1980, o argentino Adolfo Pérez Esquivel lançou uma campanha para recolher assinaturas e apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Nobel da Paz em 2019.

O texto, endereçado à comissão julgadora do prêmio, lista ações do petista enquanto presidente.

Escudeiro de peso

Esquivel tem peso e autoridade para falar sobre o assunto.

Até porque ganhou o Nobel por lutar pelos Direitos Humanos na América Latina.

A campanha, hospedada no site change.org, já conseguiu juntar mais de 220 mil assinaturas.

Sudam e Sudene

Proposta que prorroga incentivos fiscais para empresas instaladas nas áreas de atuação das superintendências do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e do Nordeste (Sudene) foi aprovada por unanimidade nessa terça-feira (17), pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).