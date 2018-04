Consultoria americana no Amazonas? Manaus não é Nova Iorque

O governador Amazonino Mendes pode até estar bem-intencionado, mas não rola, porque Manaus não é Nova Iorque; e o Brasil não é o Tio Sam | Foto: Lion

Caiu como uma bomba a notícia de que o ex-prefeito da cidade de Nova Iorque (EUA), Rudolph Giuliani, foi contratado pelo governador Amazonino Mendes (PDT) para elaborar um plano de segurança para o Amazonas.



O governador pode até estar bem-intencionado, mas não rola, porque Manaus não é Nova Iorque; e o Brasil não é o Tio Sam. As leis são diferentes. Nos Estados Unidos, até quem pula catraca de metrô vai preso. E até mesmo pega prisão perpétua, dependendo do crime. Senão, vejamos o que ele diz:

— Nós enfatizamos muito o policiamento, mas ele deve ser acompanhado por condenações judiciais, muito frequentemente por encarceramento e tem que envolver uma melhoria na comunidade. Assim diminuímos em 60% os crimes em NYC.

Ou seja, bandido lá não se cria. E por isso Giuliani deu certo.

Tem dinheiro?

Outro conselho do ex-prefeito de Nova Iorque:

— Você precisa investir dinheiro suficiente para garantir que os criminosos, que estão ameaçando as pessoas sejam colocados na cadeia.

A pergunta é: O Amazonas tem dinheiro para investir e melhorar o sistema prisional?



Não foi milagre

Pela estrutura de nosso sistema de segurança, vejamos se o Amazonas será capaz de fazer, de saída, o que Rudolph Giuliani fez: integrar três departamentos diferentes. Um para a cidade, um para os metrôs e ônibus e outro para a área residencial.

Não foi milagre 2

Aumentou o número de policiais, montou uma estratégia de remoção dos crimes nas ruas, implantou um programa para retirar os traficantes das ruas e tinha um programa específico para violência doméstica, que acontece principalmente com as mulheres.

— Não foi um milagre, foi trabalho duro!

Esquerda light

Engana-se quem pensar que Manuela D’Ávila (PCdoB) é “lulista” daquelas brabas, que vai para rua engrossar as tropas de choque do ex-presidente.

Sem ídolos

Apesar de estar no palanque de Lula no dia de sua prisão e ser contra a “farsa jurídica” que derrubou Dilma Rousseff do poder e colocou o petista na cadeia, Manu diz que não tem ídolos na política.

—Não tenho ídolos na política. Construí minha trajetória vinculada ao movimento social e ao movimento estudantil, que é minha origem.



Mulheres na luta

Para Manuela, houve muitos movimentos coletivos que a inspiram, mais do que pessoas.

“Sempre penso que existiram mulheres pioneiras na política, que lutaram lá atrás de forma coletiva pelo direito ao voto e pela libertação dos escravos, por exemplo”.

El Vingador

O governador Amazonino Mendes marcou mesmo o prefeito do Município de Tabatinga, Saul Bermeguy. Como o gestor não o apoiou na última eleição, ele deu o caso como traição, e quem está penando é o povo do município.

Te vira!

As ruas estão intrafegáveis por causa dos buracos. A licitação do asfaltamento já estava acertada. A empresa já estava toda mobilizada na cidade, mas o serviço foi cancelado pelo Governo do Amazonas.

O povo quer saber

Onde estão os antigos aliados de José Melo (PROS), que não se cotizam para pagar a fiança e tirar ex-governador e sua mulher Edlene da cadeia?

Preço da liberdade

O valor da fiança é de 200 salários mínimos para cada um. Isso totaliza a bagatela de R$ 381.600,00. Sem pagar a fiança, Melo e Edilene continuam presos.