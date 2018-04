Defesa de Melo oferece casa de R$400 mil para pagar fiança

Manaus - A defesa do ex-governador do Amazonas, José Melo, vai oferecer uma casa avaliada em R$400 mil para pagamento da fiança dele e da ex-primeira dama Edilene Oliveira, presos pela operação Maus Caminhos, que investiga desvio de recursos na saúde do Amazonas.

Leia também: Não há previsão para saída de Melo e Edilene da prisão, diz advogado.

Em entrevista ao Em Tempo, o advogado José Carlos Cavalcanti, informou que a justiça vai realizar uma vistoria para avaliar o valor do imóvel. “A justiça vai avaliar se o valor da casa é compatível com as duas fianças”, disse.

A casa fica localizada no conjunto Oswaldo Frota, Zona Norte de Manaus. A defesa também vai pedir por meio de recurso, a redução da fiança.

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região determina pagamento de 400 salários mínimos para que José Melo e Edilene Oliveira saiam da prisão. Depois de solto, o casal deve ficar à disposição da justiça e comparecer em juízo para justificar atividades.

Leia mais:

Sem dinheiro para fiança, defesa de Melo entrará com recurso no STJ

Deputados questionam contratação de consultoria americana na segurança

Deputado do AM protocola projeto para prevenção à violência sexual