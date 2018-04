Juízes do Amazonas concedem Habeas Corpus para Afonso Lobo

Manaus - Os juízes da 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), concederam na tarde desta terça-feira (24), Habeas Corpus para o ex-secretário da Fazenda do Estado do Amazonas, Afonso Lobo, preso durante a segunda fase da operação "Maus caminhos". Ele teria desviado pelo menos R$ 110 milhões do Estado.

De acordo com a decisão da 3ª turma, após o pagamento da fiança no valor de aproximadamente R$ 95 mil, a prisão de regime fechado deve passar para prisão domiciliar. As condições da decisão são semelhantes as oferecidas ao ex-governador do Amazonas, José Melo e a ex-primeira dama, Edilene Oliveira.

Caso realize o pagamento da fiança, o ex-secretário deve entregar o passaporte em até 48h para a polícia, além de estar proibido de frequentar órgãos públicos e privados que estejam envolvidos nas investigações realizadas pela polícia.

O ex-secretário também não pode ter contato pessoalmente ou eletronicamente com os investigados da operação. Ele ainda vai precisar comparecer periodicamente perante a 4ª Vara Federal para dar informar sobre as suas atividades e rotina diária. Afonso está preso no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

O habeas corpus é concedido pela segunda vez para Afonso, que em janeiro deste ano, teve decisão favorável, mas que foi revogada horas depois. Lobo foi preso em dezembro do ano passado.

