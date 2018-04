Só metade dos advogados está apta a votar para escolher desembargador

| Foto: Fabiane Morais

Manaus - Nesta quarta-feira (24), a Ordem dos Advogados do Amazonas (OAB-AM) irá emitir a lista oficial de cerca de 5 mil associados, dentre os 10 mil advogados ativos, que estão com anuidade em dia e, consequentemente, aptos a votar, no dia 26 de maio, em um dos 34 colegas de classe, que irão disputar a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), pelo critério do Quinto Constitucional.



Conforme, o presidente da Ordem, Marco Aurélio Choy, a regularização dos débitos com o órgão é um requisito do Conselho Federal.

Neste dia, os mais votados irão compor uma lista sêxtupla, que será encaminhada para votação, no Tjam. Os três mais votados, terão os nomes avaliados pelo governador Amazonino Mendes (PDT), que escolherá quem ficará no cargo.

O presidente Marco Aurélio Choy sinaliza que entende as dificuldades econômicas, que atingiram vários segmentos e aponta que o órgão está com campanha de regularização para àqueles advogados inadimplentes. “Estamos com campanhas para retirada de juros e multas”, explicou.

Inscritos para o Quinto Constitucional

A inscrição para vaga de desembargador pela OAB foi encerrada na segunda-feira (23) e, hoje, encerra o prazo para a impugnação de candidaturas, conforme o edital. Ao todo, foram formalizadas as inscrições de 26 advogados e oito advogadas. De acordo com o calendário da Resolução aprovado, a campanha eleitoral iniciou ontem e segue até o dia 25 de maio, sendo que não será permitido fazer propaganda no dia da eleição.

Os inscritos são:

1. Adriane Cristine Cabral Magallhães - n° de urna 45,

2. Affimar Cabo Verde Filho - n° de urna 11,

3. Alberto Bezerra De Melo - n° de urna 56,

4. Átila De Medeiros Affonso - n° de urna 16,

5. Bianor Saraiva Nogueira Júnior - n° de urna 48,

6. Carlos Alberto De Moraes Ramos Filho - n° de urna 40,

7. Christhian Naranjo De Oliveira - n° de urna 25 ,

8. Délcio Luis Santos - n° de urna 53,

9. Elaine Bezerra De Queiroz Benayon - n° de urna 18,

10. Erick Lorenzzo Marinho Da Silva - n° de urna 60,

11. Felipe Dos Anjos Thury - n° de urna 22,

12. Francisco Adonias Pinheiro - n° de urna 66,

13. Francisco Charles Cunha Garcia Junior - n° de urna 20,

14. Francisco Maciel Do Nascimento - n° de urna 17,

15. Francy Litaiff Abrahim - n° de urna 30,

16. Grace Anny Fonseca Benayon Zamperlini - n° de urna 28,

17. Helso Do Carmo Ribeiro Filho - n° de urna 19,

18. Hileano Pereira Praia - n° de urna 10,

19. Jefferson Laborda Da Silva - n° de urna 14,

20. João Antonio Da Silva Tolentino - n° de urna 70,

21. Jorge Henrique De Freitas Pinho - n° de urna 55,

22. Júlio Antonio De Jorge Lopes - n° de urna 23,

23. Luís Eduardo Dos Santos Valois Coelho - n° de urna 52,

24. Marcelo Abdon Souto Kizem - n° de urna 15,

25. Marco Antonio Portella De Macedo - n° de urna 33,

26. Marcos Aldenir Ferreira Rivas- n° de urna 27,

27. Marcos Antonio Cavalcante - n° de urna 21,

28. Maria Auxiliadora Dos Santos Benigno - n° de urna 26,

29. Mário Augusto Marques Da Costa - n° de urna 44,

30. Paula Angelo Valério De Oliveira - n° de urna 65,

31. Raimundo De Amorim Francisco Soares Filho - n° de urna 50,

32. Silvio Da Costa Bringel Batista - n° de urna 12,

33. Thelma Saidt Robustelli - n° de urna 35 e

34. Tereza Carmo De Castro - n° de urna 13.