Licitação para compra de viaturas do governo do AM é suspensa pelo TCE

Manaus – O Conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Alípio Reis Firmo Filho, suspendeu o edital de Pregão Eletrônico da Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo (CGL) para contratação de veículos para atender as Companhias Interativas Comunitárias da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), tanto na capital, como na região metropolitana. O valor estimado do edital é de R$ 20,5 milhões.

De acordo com o TCE, a medida cautelar atendeu a uma representação da empresa Kaele LTDA., que apontou indícios de irregularidades na licitação. Em seu despacho, o auditor Alípio Reis Firmo Filho, que atuou no processo em substituição ao conselheiro Julio Cabral, afirmou que "o edital, da forma como está, induz ao direcionamento da licitação. A situação é vedada pela Lei Federal nº 8.666/93, quando, por exemplo, salienta as “preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato”.



Além disso, segundo o auditor, diversas impropriedades violam o processo legal licitatório, já que não apresentou decisão fundamentada, apenas apresentou respostas genéricas às impugnações realizadas pelo requerente, levando a receio real de lesão ao erário e ao interesse público

No último dia 28 de março, a reportagem do Em Tempo esteve nas dependência de uma concessionária, localizada na Avenida Djalma Batista e conversou com um dos consultores de venda da empresa de veículos. Um dos vendedores confirmou que mais de 350 veículos modelo pick-up, cabine dubla 4x2 e do tipo viatura, cabine dupla 4x2, com cela, tipo plataforma, estariam a disposição do Governo do Amazonas. Ele disse ainda que alguns carros teriam sido removidos do local e entregues ao órgão solicitante para serem adesivados. No entanto, o Pregão Eletrônico só deveria ocorrer no dia 5 de abril.

Os dois editais de números 320 e 321/2018, segundo Portal da Transparência do Estado do Amazonas, foi organizado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), e tinha como beneficiária a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

O EM TEMPO fez uma busca na página do Portal da Transparência do Governo do Amazonas, e identificou um contrato de nº 08/2015, no nome das empresas Tecway Serviços e Locação de Equipamentos Ltda e a Fast One Sistemas Tecnologia S/A. No objeto solicitado estava a contratação de serviços de aluguel de veículos. Ao todo, 120 veículos foram alugados pelo Governo para atender à Segurança Pública.

O contrato que iniciou no dia 01 de abril de 2015 foi finalizado no domingo, dia 1 de abril de 2018, no valor atualizado de R$ 48.984.358,50, sou seja, R$ 6.234.372,90 a mais que o especificado no documento.

Ainda de acordo com o Portal da transparência, o Governo realizou um acréscimo de 22,917% ao valor inicial constante do Termo de Contrato n.º 8/2015-SSP, por conta da locação de 30 (trinta) veículos, tipo SUV, pelo período de 33 meses. Por mês foram repassados à empresa cerca de R$ 1.484.374,50.

Com a decisão o órgão que já foi notificado tem uma prazo de 24 horas para suspender o certame, que está em curso, sob pena de multa, e mais 15 dias para apresentação de justificativas e documentos para responder aos questionamentos feitos à licitação.

Em nota, a Comissão Geral de Licitação do Estado do Amazonas (CGL/AM) informou que, até às 16h da tarde desta quarta-feira (25/04), não foi notificada da decisão monocrática do auditor e conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Alípio Reis Firmo Filho, determinando a suspensão do edital do Pregão Eletrônico nº 321/2018, cujo objeto prevê a contratação de empresa de locação de veículos, tipo viaturas policiais, para a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

A CGL/AM comunica ainda que tão logo receba a notificação, vai cumprir com a determinação e, de posse dos questionamentos do TCE, prestará os esclarecimentos devidos. A CGL/AM informa, também, que a licitação nº 321/2018 não está finalizada e que a mesma se encontra em fase recursal, inclusive tendo recebido recurso da empresa que acionou o TCE.

A CGL/AM reitera o seu compromisso com a legalidade, a moralidade e a transparência de todas as licitações realizadas por esta Comissão.





