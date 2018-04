MP oferece denúncia contra desembargador Rafael Romano por estupro

Romano, que é ex-juiz da infância e da juventude, é acusado de abusar sexualmente da neta desde os sete anos. | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da 69º Promotoria de Justiça Especializada em Combate a Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes ofereceu nesta quarta-feira (25), denúncia contra o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), Rafael Romano, por estupro de vulnerável.

Romano, que é ex-juiz da infância e da juventude, é acusado de abusar sexualmente da neta desde os sete anos. Atualmente ela tem 15 anos de idade. A pena prevista para esse tipo de crime é de 8 a 15 anos de reclusão.

De acordo com o promotor de justiça Rodrigo Miranda Leão Júnior, titular da 69º Promotoria de Justiça Especializada em Combate a Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescente, a denúncia foi baseada no inquérito policial da Polícia Civil do Amazonas e agora aguarda análise da Justiça.

“Como o processo corre sob sigilo para preservar as vítimas, o Promotor não se pronunciará sobre o teor da denúncia, assim como fatos e pessoas envolvidas no processo”, diz trecho da nota enviada pela assessoria do MP-AM à imprensa.

Leia mais: Mãe acusa desembargador de abusar da própria neta no Amazonas

Em março, a Justiça determinou que Rafael Romano deve manter distância de 500 metros da vítima e seus familiares. No dia 5 de abril, o desembargador aposentado prestou depoimento à delegada Juliana Tuma, à época titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).



Entenda o caso

Em fevereiro deste ano, o desembargador aposentado Rafael Romano foi acusado pela advogada Luciana Pires, de abusar sexualmente da neta, e filha dela. Segundo relatos da garota, o abuso teve início quando ela tinha sete anos de idade.

Leia mais:

Desembargador do AM suspeito de abusar da neta será investigado

Homem é preso em Manaus suspeito de violentar garota de 13 anos