Capitão Alberto Neto a caminho da Câmara Federal?

Silas Câmara, Capitão Alberto Neto e Átila Lins aparecem na corrida para a Câmara Federal. | Foto: Malika

A primeira amostragem sobre a eleição para deputado federal no Amazonas, em outubro, foi feita através de Ferendum – sistema de votação on-line grátis, usado para enquetes e pesquisas para compartilhar no Twitter, Facebook, WhatsApp, e-mail ou para inserir em sites ou blogs.

Na avaliação, o deputado Silas Câmara (PRB) lidera com 754 votos (17.1 %). A surpresa é a performance do Capitão Alberto Neto (PSC), que vem em 2º, com 703 (15.9 %). Em 3º surge Átila Lins (PP), que nunca perdeu uma eleição, com 421 (9.5 %). Nesta enquete votaram 2.525 pessoas, durante dois dias.

No páreo

Também aparecem na enquete Conceição Sampaio (PSDB), com 385 (8.7 %); Sidney Leite (PSD), 139 (3.1 %) e Marcelo Serafim (PSB), 123 (2.8 %).

Baixinhos no quartel

A Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovou ontem o Projeto de Lei nº 368/2011, de autoria do deputado Luiz Castro (Rede), que reduz a estatura exigida para homens e mulheres ingressarem na Polícia Militar do Amazonas.

O texto propõe altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55m para mulheres.

Parâmetro europeu

Antes era necessário que os homens tivessem 1,65 m e as mulheres 1,60m.

— A lei impõe um parâmetro europeu de estatura, enquanto a altura média dos amazonenses é de 1,699m masculino e 1,578m feminino.

Projeto Sinésio

Após a aprovação, o presidente da Casa, David Almeida (PSB), batizou o PL de “Projeto Sinésio”.

A gargalhada foi geral no plenário.

Lula presente

O 1º Seminário de Serviço Social e Direitos Humanos no Amazonas, de iniciativa da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Legislativa da Assembleia Legislativa (Aleam), teve como participante o deputado José Ricardo Lula (PT).

É isso mesmo, o Zé Ricardo incorporou o nome de Lula em solidariedade ao ex-presidente preso.

Se a moda pega

Também é membro da Comissão de Direitos Humanos o deputado Luiz Castro, da Rede.

Se a moda pega, Castro teria que passar a se chamar Luiz Martina Castro.

É cruel

O deputado Platiny Soares (PSB) se solidarizou com os servidores celetistas que estão sendo demitidos pelo Governo do Estado.

— É uma crueldade o que vem sendo praticado hoje contra os celetistas, que precisam estar amparados pela Aleam –, cobrou.

É injusto

Platiny observou que os celetistas demitidos pelo governo são pessoas com mais de 25 anos de serviços prestados ao Estado, muitos deles com mais de 60 anos de idade.

Amizade vermelha

A presidenciável Manuela D’Ávila, que visitou Manaus, tuitou uma mensagem carinhosa para a senadora Vanessa Grazziotin. Ambas são do PCdoB.

— Essa Loura, nossa primeira senadora mulher, catarinense que desbravou o Amazonas, que luta por nosso Brasil.



Encontro das Águas

A mensagem foi tuitada depois de um passeio pelo Encontro das Águas.

— Obrigada pelos dias de aprendizado e carinho no encontro das águas – escreveu Manu.

Homofobia na igreja

O padre-cantor Reginaldo Manzotti está se credenciando como porta-voz da ala mais homofóbica da Igreja Católica.

Em entrevista a Pedro Bial, ele disse sobre os trans coisas como:

—Nós não podemos dizer que está tudo bem. Não está bem. Deus criou o homem e a mulher.

Medo de trans

O padre disse que teme que a maioria da população se torne trans.

— Os trans são um ataque contra o Deus criador – disparou o padre, deixando a comunidade LGBT irada.