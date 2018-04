Defensor Público será investigado por propaganda eleitoral antecipada

Manaus - O Ministério Público Eleitoral deve investigar o defensor público e pré-candidato ao Senado, Carlos Alberto Almeida Filho (PRTB), por “suposta utilização indevida de veículos de comunicação social”. A decisão deferida pelo procurador regional eleitoral em exercício, Leonardo Galiano, foi publicada no Diário Oficial de quarta-feira (25).

No entendimento do procurador, a exposição do defensor público nas redes sociais, pode levar à desigualdade da disputa nas eleições deste ano. “A legislação eleitoral impõe uma série de medidas visando resguardar o equilíbrio do pleito, a higidez das campanhas e a igualdade de chances e oportunidades entre os candidatos”, diz o trecho do documento.

Galiano solicitou, como providências preliminares, que fossem coletadas as notícias relacionadas ao objeto de investigação, a fim de que tome as medidas necessárias em âmbito administrativo. O procurador também pediu que o Corregedor do Departamento de Polícia Federal no Amazonas informasse sobre existência de procedimentos disciplinares instaurados.

A conclusão do apuratório terá 60 dias, “sem prejuízo de eventuais prorrogações, quando houver necessidade de dar continuidade à investigação”. Após o prazo de tramitação ou ultrapassado o prazo de resposta das requisições, “deverá ser realizada a devida certificação, fazendo-se os autos conclusos para prorrogação ou análise das medidas cabíveis”.

Defensor

A reportagem conversou por telefone com o defensor Carlos Alberto Almeida Filho. "Esse procedimento do MPE é devidamente adequado.Eu trabalho com direito coletivo desde outubro de 2009, e aqui nós temos um problema muito grande que é de comunicar as milhares de pessoas que atendemos a acessarem o andamento das informações", disse.

"Hoje tenho mais de 1.400 processos coletivos abertos, um desses processos é do Viver Melhor, onde atendo mais de 50 mil pessoas. O problema é como comunicar essas pessoas sobre o andamento desses processos", afirma Carlos, que disse ainda que "os veículos de comunicação nem sempre pautam a quantidade de demandas. E esse procedimento já foi devidamente autorizado pela corregedoria, no ano passado".

O defensor alegou ainda que não faz utilização indevida das redes socais, e que é um trabalho eminentemente institucional. "Sempre fui defensor, sempre agi desse jeito, e vou continuar trabalhando da mesma forma, até o momento que tiver que me descompatibilizar, o que só vai acontecer no dia 7 de julho."

"Um dos motivos que vi para a abertura da investigação é de que eu estaria em desigualdade com os demais candidatos. Estou pré-candidato assim como os demais que tem um poder de mídia brutalmente maior que o meu, e se tiverem que fazer algum resguardo quanto isso, tem que olha com muita atenção em relação aos outros. Enquanto nós temos aqui efetivamente outros agentes público que são incalculáveis. Eu não vi a comunicação também para esses demais candidatos, o que me dá um alerta com relação a violação de isonomia" finaliza.

