Denúncias podem tirar Dangelo da prefeitura de Manacapuru

Manaus - Uma série de denúncias, que envolvem improbidade administrativa, má gestão do recurso público e um equívoco quanto ao registro de candidatura, reunidas pelo o advogado Euler Barreto, podem retirar o prefeito de Manacapuru, Beto Dangelo (Pros), do comando da cidade. Conforme o denunciante, uma ação rescisória será ingressada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para reverter o registro eleitoral de Dangelo.

Para o advogado, a principal motivação da iniciativa é a reprovação das contas de Dangelo, pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), referente à época em que ele era titular do Instituto Municipal de Trânsito de Manacapuru (Instrans), em 2016, ano em que ele foi eleito. A decisão não foi enviada para a justiça Eleitoral. Mesmo com o erro de comunicação, Dangelo candidatou-se e e foi eleito prefeito. “Nós vamos provocar o Ministério Público, para que o registro eleitoral dele seja cassado, por conta dessa falha de comunicação. Ele não poderia nem candidatar-se, porque está inelegível”, disse Euler. Ele explica que dará entrada na ação, nesta semana.

Processo Seletivo da Prefeitura

Além desta inconsistência, o advogado relembra ainda do pedido de anulação por parte do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) do processo seletivo da Prefeitura de Manacapuru realizado, no ano passado, em que foi constatado que após quatro seletivas, os candidatos chamados para ocupar os cargos foram àqueles que estavam em classificações mais baixas do que outros concorrentes. “Este processo está pronto para despacho, na Comarca de Manacapuru”, explicou o advogado.

Nepotismo em Manacapuru

Uma outra reclamação aponta nepotismo na cidade de Manacapuru, já que o irmão de Beto Dangelo, Adamor Porto foi nomeado como secretário municipal de saúde. Já o primo, Gerson Dangelo ocupa o cargo de ouvidor do município. No entanto, não há uma ouvidoria na cidade. “Como que se fará uma reclamação, somente a uma pessoa?”, questiona o advogado. Além da ausência de uma ouvidoria, para dar coerência a existência de um ouvidor, o advogado cita a inexistência do serviços de Samu, mesmo com a chegada de verba para este tipo de atendimento. “Não existe Samu na cidade e a única ambulância existente, pertence ao hospital geral. Só de repasse do governo estadual e federal, soma-se mais de R$ 400 mil”, disse.

A reportagem tentou contato com o prefeito com Beto Dangelo, pelo telefone de final 5461, mas não obteve sucesso.

