TCE suspende licitação para compra de refeições em hospitais do AM

A licitação foi suspensa pela Conselheira Yara Lins que alegou graves lesões aos cofres públicos | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus - Em decisão monocrática expedida nesta quarta-feira (2), a conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, suspendeu cautelarmente pregão eletrônico da Comissão Geral de Licitações (CGL) e o SPA e Policlínica Danilo Corrêa, para contratação de empresa de fornecimento de alimentação e nutrição hospitalar no Amazonas. O contrato incluía, ainda, dietas gerais, fórmulas lácteas e refeições para servidores, pacientes e acompanhantes.

Interposto pela empresa RS Construções e Serviços – ME, o pedido de medida cautelar alegou supostas ausências, no termo de referência, de exigências fundamentais para a realização da contratação, entre elas a exigência da apresentação de licença sanitária das concorrentes, conforme determina a lei.

Conforme a representação, foram identificadas supostas omissões e contradições entre o edital e o termo de referência da contratação, entre eles a existência de itens e exigências que constam no Termo, mas inexistem no edital.

Ainda segundo a empresa, além de o projeto básico para a contratação não ter a assinatura da autoridade máxima do órgão, a nutricionista responsável pela elaboração do projeto, Célia Maria Guedes Pinheiro, não foi encontrada no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).

Ao suspender o processo, a conselheira Yara Lins dos Santos ressaltou a existência de possível lesão grave aos cofres públicos, além de risco de ineficácia da decisão de mérito, no caso de se permitir, nas atuais condições, a continuidade da licitação e concedeu 15 dias para que a CGL e o SPA e Policlínica Danilo Corrêa apresentem explicações a Corte de Contas.

Sem notificação

A CGL/AM informou em nota que, até às 17h de ontem (2), não foi notificada da decisão da conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins que determinou a suspensão cautelar do pregão pletrônico nº 437/2018.

A CGL/AM comunicou ainda que tão logo receba a notificação, vai cumprir com a determinação e, de posse dos questionamentos do TCE, prestará os esclarecimentos devidos.

Leia mais:

OAB institui comissões para atuar na eleição para desembargador

Partidos terão que devolver R$ 13 milhões aos cofres públicos

Sem medo da verdade: Arthur segue sendo uma voz solitária?