Nova corte do TRE do Amazonas começa a ser renovada nesta sexta

Julgamentos no TRE | Foto: Márcio Melo

Manaus - O novo presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), os desembargadores João Simões e Artistóteles Thury, respectivamente, serão empossados nesta sexta-feira (4), em solenidade realizada no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Tjam), na avenida André Araújo, no bairro Aleixo, Zona Sul de Manaus.



Além deles, a nova composição da corte eleitoral, para este pleito, contará agora com a atuação da juíza federal Ana Paula Serizawa, dos novos juristas jurista Bartolomeu Júnior e Marco Antonio Costa, além de Fernandes Júnior, para a vaga a classe dos advogados. Na segunda-feira, o organograma do site já estará atualizado.

O último a integrar a corte foi Bartholomeu, que assumiu na quinta a vaga deixada pelo jurista Felipe Thury, que renunciou ao cargo, após ter a recondução negada pelo Tjam.

Em postagem na página pessoal do Facebook, ele agradeceu apoio de familiares e amigos e afirma ter terminado um ciclo com o sentimento de dever cumprido “atingindo uma marca de 90% de produtividade”. Além disso, informou que a renúncia se deve, ao fato do pai, Aristóteles Thury, ocupar a vaga de vice-presidente do pleno. Felipe é um dos candidatos em campanha para assumir a última vaga disponível para desembargador do Tjam, pelo critério do Quinto Constitucional.

A próxima mudança acontecerá no dia 18 deste mês, quando a juíza Marília Gurgel encerrará a atuação e será substituída por Serizawa.

Polêmica

No dia 11 de março, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) escolheu o advogado José Fernandes Júnior para a vaga de advogado titular da corte. E, esta decisão foi envolta de polêmica. Isso porque, inicialmente o escolhido pelo presidente da República Michel Temer foi Affimar Cabo Verde Júnior, último titular da vaga e que almejava a recondução, mas a presidência recuou da decisão. Já no dia 13, o juiz Abraham Peixoto foi reconduzido a vaga que assumia como jurista. Já uma das primeiras alterações na corte, aconteceu no mês de outubro de 2017, quando o jurista Marco Antonio Costa assumiu a vaga de Henrique Veiga.

Despedida

Na manhã de ontem, Yedo Simões se despediu da corte do TRE, em uma sessão que iniciou-se com a entrega de medalhas do mérito eleitoral aos membros do pleno. Quanto ao recebimento do reconhecimento, Bartolomeu Júnior disse estar feliz pela comenda e saudou Yedo pela gestão vitoriosa à frente do tribunal eleitoral. Já Fernandes Junior agradeceu pela honraria e lembrou que, enquanto advogado, sempre foi muito bem recebido pelo desembargador. Ele aproveitou o momento, para desejar, uma boa administração no mandato no Tjam.

Presidência

Yedo Simões foi aclamado presidente do Tjam, para o biênio de 2018-2020, em sessão realizada no dia 27 de março. A solenidade foi conduzida pelo presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli, que iniciou agradecendo a honra de ter trabalhado pelo tribunal nesta gestão que, próxima do fim.