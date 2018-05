Esquerda dialoga para construir "blocão" em eleições no Amazonas

Deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas David Almeida | Foto: thiago botelho

Manaus -De olho nas eleições deste ano, os partidos já começam a se mobilizar a fim de formar alianças e definir candidatos majoritários no pleito estadual. No Amazonas, pelo menos sete legendas de esquerda e centro-esquerda têm estreitado diálogo com o objetivo de construir um “blocão” para disputar o pleito eleitoral.



Até o momento, as conversas têm ocorrido entre PCdoB, PT, PSB, Psol, Avante, Patriota e Podemos, partidos considerados oposição ao governo estadual e federal e que pretendem enfrentar grupos que estão no poder há mais de três décadas. No centro das discussões está o deputado David Almeida (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e apontado como um dos nomes mais cotados para a disputa pelo Governo do Estado.

De acordo com o presidente estadual do PSB, deputado Serafim Corrêa, é importante ressaltar que o momento é de diálogo e ainda há bastante tempo para definir nomes e candidaturas, mas que David é relevante. “Ele (David) é relevante por conta do espaço que ocupou e ainda ocupa, mas não posso afirmar que ele é o candidato deste bloco”, explicou.

Serafim destacou, também, que apesar de cada partido ter seus interesses, a união é importante para todos. Para ele, é preciso ter maturidade para que as siglas se entendam nesse momento de construção e não se pode fazer a política da intolerância e do ódio. “Apesar de termos muitas divergências, precisamos fazer a política do entendimento e da construção para podermos avançar”, concluiu.

Deputado estadual José Ricardo | Foto: Thiago Botellho

Aliados históricos em eleições, PT e PCdoB querem dar continuidade à parceria apesar de cada um estar trabalhando em candidaturas distintas para a presidência da República. Os comunistas buscam solidificar o nome da deputada gaúcha Manuela D’Ávila na corrida presidencial, mas já manifestaram apoio aos petistas e ao direito do ex-presidente Lula, preso no início de abril, de concorrer.



“A nível nacional, PT e PCdoB sempre estiveram juntos, principalmente na disputa para presidente da República. É um partido com concepções e questões políticas próximas às nossas, portanto, o PT não descarta alianças”, declarou o deputado José Ricardo (PT). Ele afirmou, ainda, que o partido pretende lançar um candidato a deputado federal e possui mais de 20 nomes que almejam o cargo de deputado estadual e que o nome de Praciano é cotado para uma das vagas no Senado ou para o Governo.

Senadora Vanessa Grazziotin | Foto: Divulgação

A senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB – AM), que disputará a reeleição e figura em segundo lugar nas pesquisas, afirma que as siglas de esquerda defendem a retomada da democracia, do estado de direito, a não intervenção dos poderes, a volta dos programas sociais, além de serem contra as privatizações, e buscam se equiparar nacionalmente. “Nós estamos caminhando no mesmo rumo dos partidos nacionalmente. A vontade é chegar a um denominador comum, uma chapa que represente a esse grupo”, explicou.



O Podemos, que tem em seus quadros seis pré-candidatos na chapa para deputado federal, também figura no arco de aliança. “É uma base sólida, forte, e que vai fazer a diferença para melhor nessa campanha”, disse o presidente estadual da sigla, deputado Abdala Fraxe.

A Rede Sustentabilidade, que trabalha na candidatura de Marina Silva à presidência, também é visada para compor a aliança, mas se mantém neutra sobre os diálogos. Conforme o presidente estadual da sigla, deputado Luiz Castro, o partido não trabalha com vínculos ideológicos, mas evita extremismos e dialoga com todos. “Temos limites, claro. Não somos aliados ao sectarismo e à esquemas de corrupção. Nosso diálogo prioritário é com a sociedade”, explicou.

Castro, que é pré-candidato ao Senado, afirmou, ainda, que a Rede vai lançar nomes que se identifiquem com a sociedade e citou como exemplos os candidatos a deputados estaduais deste ano. “Temos uma advogada que defende o direito dos autistas, uma candidatura indígena, um surdo-mudo que vai representar o segmento. É uma representação política da sociedade. Sentimos que a política precisa se reconectar com a sociedade”, completou.

