Presidente da Câmara Rodrigo Maia visita Manaus na sexta

Vinda de Rodrigo Maia a Manaus é coordenada pelo Deputado Pauderney Avelino | Foto: Reprodução

Manaus -O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (Democratas-RJ), estará em Manaus na sexta (11), para uma reunião com empresários amazonenses na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam).



O deputado federal Pauderney Avelino, que é presidente regional do Democratas, coordenador da vistia do presidente da Câmara, disse que o encontro trará um debate importante para a Zona Franca de Manaus. "Esta visita é importante porque iremos discutir, na Federação das Indústrias, questões tributárias e a importância da Zona Franca de Manaus no contexto do desenvolvimento regional brasileiro", afirma Pauderney.

O encontro com os empresários locais acontecerá no auditório da Fieam, na sexta-feira pela manhã, e em seguida a comitiva seguirá para a fábrica da Moto Honda e depois Samsung. "Iremos fazer uma visita na fábrica da Moto Honda, que é a maior do polo de duas rodas. Depois iremos visitar a fábrica da Samsung, maior do polo eletroeletrônico", conta Pauderney.

A agenda de Rodrigo Maia encerra no Dulcila's, da Ponta Negra, às 19h, com um evento aberto ao público que contará com populares e lideranças políticas de outros partidos.

O prefeito Arthur Neto (PSDB) já confirmou presença no encontro.

Leia mais:

Nenhum partido está prestando para nada diz Arthur

Esquerda dialoga para construir blocão em eleições no Amazonas

Filha de Eduardo Cunha vai tentar candidaturá à deputada federal