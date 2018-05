Manaus sanciona lei para cuidados com depressão infanto-juvenil

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, oficializou na tarde desta segunda-feira (7), duas leis municipais na área da Saúde. Tratam-se das leis nº 2.309/2018, que estabelece a Semana de Conscientização da Depressão Infantil e na Adolescência, além de outra lei sobre a obrigatoriedade de divulgação das vacinas obrigatórias para crianças por parte das unidades de saúde da capital.

De acordo com o Prefeito Arthur Neto, as leis,de autoria do Vereador Wallace Oliveira ( Divulgação de vacinas) e do vereador Reizo Castelo Branco ( Conscientização sobre depressão), visam aumentar a taxa de felicidades das pessoas que vivem na nossa terra".

"Os dois projetos são voltados para área da saúde, e do vereador Reizo Castelo Branco, trouxe como tema algo que dirige a um público mais jovem, o que aumenta nossa responsabilidade", disse o Prefeito Arthur Neto. | Foto: JÚNIOR MELLO

A lei de nº 2.309/2018, de autoria do vereador Reizo Castelo Branco, estabelece que a semana de conscientização ocorra sempre na primeira semana de outubro de cada ano, com palestras e ampla divulgação sobre a depressão infantojuvenil, principalmente, para pais e professores. "A intenção dessa nova norma é justamente visar a proteção de nossas crianças, principalmente as de famílias de baixa renda,que são humildes e estão mais vulneráveis a ação de criminosos. Digo isso porque a maior parte que sofre de depressão infantil são crianças que foram abusadas pela exploração sexual", disse o vereador.



Com a sanção do prefeito, a Lei sobre Conscientização da Depressão infanto-juvenil passa a valer a partir de outubro. "C onscientizar sobre a depressão infantil é muito importante, tendo em vista que as crianças não sabem lidar com isso, não conseguem nomear suas emoções. Isso dificulta para os pais, que não conseguem perceber algo diferente", complementa.

Lei sobre divulgação da vacinação infantil

Já a lei de nº 2.314/2018, de autoria do vereador Wallace Oliveira, determina a afixação de cartazes informativos acerca das vacinas infantis obrigatórias nas dependências dos hospitais e postos de saúde de Manaus. "Apesar de estarmos vivendo um momento bastante intenso na era tecnológica, constatamos em nossas visitas as comunidades que as pessoas ainda sofrem de carência em conhecimentos sobre a saúde. Não recebem informações adequadas sobre o setor. Com a lei, elas terão um conhecimento a mais sendo divulgado, para que possam tratar melhor da saúde das crianças".



