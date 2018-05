Serafim lamenta desistência de candidatura de Joaquim Barbosa

Serafim Corrêa diz ter tomado conhecimento da decisão de Joaquim Barbosa ainda pela manhã | Foto: Divulgação

Manaus - O presidente de honra do PSB no Amazonas, deputado Serafim Corrêa, lamentou a decisão do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, filiado ao partido, de não ser candidato à presidência. O anúncio de Barbosa ocorreu por meio de rede social na manhã desta terça-feira (8).



Serafim Corrêa diz ter tomado conhecimento da decisão de Joaquim Barbosa ainda pela manhã. “Eu tomei conhecimento agora pela manhã da posição do ministro Joaquim Barbosa, que numa decisão pessoal declarou que não aceita ser candidato à presidência da República pelo PSB. Eu fui um dos entusiastas de sua candidatura nas conversas internas e lamento a sua decisão. Mas ao mesmo tempo que lamento, eu respeito, pois ele tem o direito de fazer aquilo que entende como o melhor”, avaliou Serafim.

Segundo o parlamentar, o próximo passo agora é a direção nacional do partido se reunir e diante das alternativas, tomar uma decisão.

“A decisão dele merece ser respeitada, embora lamentada pela quase totalidade do partido. Caberá agora a direção nacional do PSB nos próximos dias reunir a sua executiva e diante das alternativas colocadas, tomar uma decisão. A direção nacional sempre teve bom senso, sempre teve equilíbrio e rogo a Deus que nos ilumine para que também dessa vez a nossa decisão seja a melhor para o futuro do Brasil”, adiantou o deputado.

Entenda o caso:

O ex-ministro do STF Joaquim Barbosa anunciou na manhã desta terça 8 que não será candidato à Presidência da República. A mensagem foi publicada através de sua conta no Twitter.

“Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal”, escreveu o ex-ministro.

Nas pesquisas eleitorais, Barbosa tem aparecido com destaque. Recentemente, empatou com Marina Silva na segunda colocação, com 11% das intenções de voto. Também aparecia com a menor rejeição entre os principais candidatos ao Planalto.

Leia mais:

Joaquim Barbosa diz no twitter que não será candidato à presidência

Candidata à presidência, Marina Silva não empolga antigos aliados

Temer libera mais de R$ 4 bilhões para estados e municípios