Eduardo Braga diz que MP da Eletrobrás recupera saúde do setor

Manaus - A aprovação da Medida Provisória 814/2017, que reestrutura, reorganiza e viabiliza economicamente o setor elétrico, motivou a divergência de opinião entre os senadores Eduardo Braga (MDB) e Vanessa Grazziotin (PCdoB).



Enquanto o emedebista garante não se tratar de uma iniciativa para a privatização e, sim de uma de uma estratégia para desenvolvimento, Vanessa retruca e aponta, que a matéria tem a intenção de penalizar o consumidor, além de causar a dispensa de funcionários de distribuidoras do Norte do país, como a Amazonas Distribuição Amazonas. A MP segue, agora, para o plenário da Câmara dos Deputados.

Para Braga, a proposta impacta positivamente, em especial, na vida da população menos favorecida em virtude de duas emendas aprovadas pelo colegiado. A primeira, apresentada por ele, prorroga, por lei, o Programa Luz para Todos, até o fim de 2022.Lançado em 2003, ele já levou energia elétrica a mais de 16 milhões de pessoas no país. Já a segunda sugestão promove mudanças na Tarifa Social, programa que oferece descontos na conta de energia aos consumidores de baixa renda.

De acordo com o relatório, os beneficiários estarão isentos de cobrança para o consumo de até 80 kWh/mês. Atualmente, os descontos são classificados conforme a faixa de consumo. “São dois avanços importantes. Apoiar os que mais precisam é uma das maiores conquistas dessa matéria que estamos aprovando hoje”, disse o senador.

Segurança energética

Braga apresentou, ao todo, seis emendas à MP. Uma delas tem o potencial de garantir segurança energética para o Amazonas, além de reduzir a tarifa. Trata-se da proposta que incentiva a retomada da construção de linhas de transmissão e subestações no interior do Amazonas, para interligá-las ao Linhão de Tucuruí, que leva energia produzida na Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tonantins (PA), ao norte do Rio Amazonas, incluindo a capital Manaus.

Vanessa desmente

Na opinião de Vanessa, a matéria só penaliza dos consumidores Estados brasileiros, além de facilitar a atuação de empresas estrangeiras, que, segundo ela, ““comprarão de graça um patrimônio tão valioso”. A senadora aponta que o relator Júlio Lopes (PP-RJ) mente ao dizer que a MP não é da privatização. “Sem essa medida provisória transformada em lei, as distribuidoras do Amazonas, do Acre, de Roraima, ou seja, as seis distribuidoras dificilmente seriam privatizadas. Tanto que a MP prevê uma indenização como prévia em Goiás”, protestou.

Segundo ela, o Projeto de Lei de Conversão tenta “adoçar” os trabalhadores com a indenização aos empregados da Amazonas Distribuidora e outras empresas, que forem dispensados sem justa causa, no prazo de 24 meses contados da transferência de controle. “Quando da privatização da CELG, o Congresso avaliou que a empresa vencedora do processo deveria arcar com os custos dessas indenizações, mas tal dispositivo foi vetado”, lembrou.

Para ela, a MP também resultará no aumento da conta de luz uma vez que resolve todos os problemas do sistema jogando os custos, que hoje são das empresas do setor, para os consumidores. “Se não bastasse, no Amazonas, a gente ter 100% de aumento, vamos ter outro ainda maior. Outra preocupação é a nossa gente que vive no interior, pois terão afetados os benefícios do Luz para Todos”, disse.

