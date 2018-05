Explosão no valor da conta de luz

Explosão no valor da conta da luz | Foto: Malika

Em discurso nessa quarta-feira (9), a senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) criticou a Medida Provisória 814/2017, que permite a privatização da Eletrobras e reestrutura o setor elétrico da região Norte.



Segundo a senadora, o texto elaborado pelo governo penaliza os consumidores e o próprio Estado brasileiro, além de facilitar a vida de empresas estrangeiras que, em sua opinião, “comprarão de graça um patrimônio tão valioso”.

Ao afirmar que a MP terá impactos significativos e imediatos na vida dos brasileiros, Vanessa Grazziotin alertou que haverá uma explosão no valor da conta da luz.

Aneel reprovou

Segundo a parlamentar, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) fez uma análise técnica da medida e, dos 27 itens revisados, a agência desaprovou 18.

Isso bastaria

Para a parlamentar comunista, isso já seria suficiente para a rejeição do texto pelo Congresso Nacional.

— Mas lamentavelmente ela foi aprovada daquela forma, que todos nós conhecemos, sem que tivessem os parlamentares presentes.

Luz no interior

Se a Eletrobras Amazonas não vai ao interior, Luis Castro vai à Eletrobras.

Em reunião na estatal, o deputado da Rede solicitou aos diretores da empresa, José Rocha e Marcelo Fadoul, a manutenção da rede de fornecimento de luz nas comunidades rurais do município de Apuí, no Sul do Amazonas.

Rede de riscos

De acordo com Luiz Castro, a rede de distribuição de luz funciona precariamente, oferecendo riscos aos produtores rurais devido à fiação e aos postes de madeira que se encontram deteriorados, provocando constantes quedas de energia.

Por conta dessa falta de manutenção, já ocorreu, inclusive, a morte de um trabalhador.



CPI ronda Amazonino

O líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do

Amazonas (Aleam), deputado Dermilson Chagas (PP), disse que o governo de Amazonino Mendes não teme nenhuma CPI para investigar licitações.

Pode vir quente

O líder disse que Amazonino gere o Estado com transparência e não compactua com erros.

— O governador não comunga com nenhum erro, com nenhuma falcatrua, com nenhum desvio de conduta.

Tá mesmo!

Dermilson disse que Amazonino está bem tranquilo.

E se algo for comprovado, será consertado administrativamente.

Pega os outros

O líder cutucou ainda mais.

Cobrou que, se houver CPI na Aleam, é preciso envolver nas investigações as gestões estaduais anteriores:

— A do ex-governador José Melo e do deputado David Almeida (PSB), que foi governador durante 5 meses – alfinetou.

Voo da propina

Deu no blog O Antagonista.

Filipe Coutinho revela como Henrique Constantino, dono da Gol, liberou passagens para políticos transportarem propina.

Apertem os cintos

Segundo a denúncia, há documentos em poder da Polícia Federal que mostram que pelo menos dois políticos se beneficiaram da “cortesia” da companhia aérea.

“Faixa de Gaza”

O município de Coari está virando uma verdadeira “Faixa de Gaza” .

Os números da criminalidade no município cresceram assustadoramente. Houve mais de 200 assassinatos, em apenas três anos.

Cidade sem lei

Os dados apontam que Coari tem maior violência proporcional do que a capital.

As pessoas são assaltadas e mortas à luz do dia, e os comerciantes têm seus estabelecimentos saqueados.



