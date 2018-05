Avante anuncia pré-candidatos para 2018 no Amazonas

Este primeiro encontro estadual do Avante aconteceu, às 19h, no Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) | Foto: Divulgação

Manaus -Durante a formalização do apoio a pré-candidatura de David Almeida (PSB) nesta quinta-feira (10), o Avante70, legenda com 29 anos e 8 mil filiados no Amazonas, apresentou nomes com representatividade política, que agora integram a legenda.



Este primeiro encontro estadual do Avante aconteceu, às 19h, no Auditório Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).



Entre os que disputam uma vaga no parlamento estão Jairo da Vical (ex-Pros), Professor Bibiano (ex-PT), ex-prefeitos Dedei Lobo (Ex-PSD de Humaitá), Jaziel “Tororó” Alencar (ex-MDB de Manacapuru), Hamilton Villar (Ex- MDB do Careiro Castanho), Padre Góes (Ex-PT de Maués) e Alexandre da Carbras (Ex-PSD). O Secretário Nacional de Articulação Política do Avante, Claudiney Dulim, estará presente no evento.



Para este pleito, a sigla também deve apostar nas pré-candidaturas do delegado Costa e Silva, da ex-vereadora de Manaus, Claudia Janjão e de Willace Souza, filho do ex-deputado Wallace Souza.

A nomenclatura Avante foi oficializada no dia 17 de setembro do ano passado. Até então, a sigla era conhecida como PTdoB, em 1989, mas somente em 1994 houve o registro definitivo do partido.

À época a legenda justificou mudança a uma estratégia de publicidade política a fim de combater a desconfiança da população brasileira com a classe política. No mesmo período, outros partidos também apresentaram mudanças, como o PLS, que agora é Livres e o Partido Trabalhista Nacional, denominado de Podemos. Antes disso, o PFL mudou o nome para Democratas.

