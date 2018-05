Aleam oferece seminário sobre regras eleitorais, na segunda-feira

| Foto: Divulgação

Manaus -A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) vai promover um seminário sobre as Eleições 2018, na próxima segunda-feira (14), com quatro especialistas em Direito Eleitoral e Propaganda, aberto ao público e com emissão de certificados de participação. A iniciativa é do presidente da Aleam, deputado David Almeida (PSB), e é coordenada pelo Centro de Cooperação Técnica do Interior (Ccoti) em parceria com a Escola do Legislativo Senador José Lindoso.



O seminário “Eleições 2018 – aspectos legais, sociais e tendências” começará às 8h30, no Auditório Belarmino Lins, na sede da Aleam, com previsão de término às 12h. Cada palestra deverá ter a duração de 40 minutos e haverá abertura de microfone para que os participantes façam perguntas aos palestrantes.

Depois da abertura oficial do evento, o juiz Jorsenildo Dourado do Nascimento, começa o ciclo de palestras com o tema “O que o eleitor quer?”.

A segunda palestra será do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil/Secção Amazonas (OAB/AM), Marco Aurélio Choy, que vai falar sobre “Financiamento e Prestação de Contas na Campanha Eleitoral”.

Em seguida, o mestre em Ciência Jurídica e especialista em Direito Constitucional, Leland Barroso de Souza, apresentará as “Regras eleitorais e as mudanças para 2018”.

E, fechando a sequência, o publicitário Edson Gil Costa, superintendente da agência Oana Publicidade, vai expor o tema “A influência da internet nas eleições de 2018”.

O evento visa preparar os interessados para entender as novas regras eleitorais, os critérios de prestação de contas eleitorais e todo o passo a passo que envolve uma eleição. Neste ano, os brasileiros vão votar para escolher o novo presidente da República, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

