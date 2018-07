Só agora bancada amazonense descobriu quem é Temer

Michel Temer (MDB) assinou o Decreto nº 9.394/18, que reduziu de 20% para 4% os incentivos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) | Foto: Malika

Depois que o presidente Michel Temer (MDB) assinou o Decreto nº 9.394/18, que reduziu de 20% para 4% os incentivos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) das indústrias de concentrados de refrigerantes do Polo Industrial de Manaus (PIM), muitos políticos da bancada do Amazonas no Congresso Nacional saiu dizendo que o presidente “nos apunhalou pelas costas”, “ traiu a confiança do povo amazonense”, “ nos traiu na calada da noite” .



No entanto, quem tem memória lembra que, no dia 2 de agosto de 2017, ao menos seis deputados federais do Amazonas votaram a favor de Temer na sessão parlamentar em que a Câmara rejeitou a abertura de processo criminal contra o presidente por corrupção passiva, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Os únicos

Os votos contrários ao presidente, isto é, a favor da investigação, foram dados por Conceição Sampaio (PSDB) e Hissa Abrahão (PDT).

Pro dominó tem

O vereador de Manaus Hiram Nicolau (PSD) demonstrou indignação com o fato de o governador Amazonino Mendes ter doado mais de R$ 700 mil a um torneio de dominó promovido por uma empresa de comunicação e ter se negado a ajudar o Manaus FC.

Meu xodó

Como se sabe, o Manaus representou o Estado na série D do Campeonato Brasileiro e quase sobe para a série C.

Na verdade, o governador está investindo nas pedrinhas, porque o dominó é a sua paixão.

Bola murcha

Hiram Nicolau estava mesmo indignado.

Esbravejou que não consegue aceitar e entender como o governador doa R$ 749 mil para um torneio de dominó de uma empresa privada e não incentiva um clube da nossa terra.

—Se tem para dominó, também tem que ter para o futebol – afirmou.

Sarafa no senado

Durante o evento de lançamento de sua pré-candidatura a deputado estadual, Sabá Reis (PR) brincou com Serafim Corrêa e afirmou que o colega tem cara de senador da República.

Jogou verde

A frase pode ter sido meramente uma brincadeira de Sabá, conhecido por seu bom humor.

Mas pode muito bem ser entendida como um recado aos eleitores. Será?

Onde há fumaça...

Sarafa vem repetindo há anos que não quer saber de Brasília.

Mas, nos bastidores, se comenta que ele pediu que o locutor oficial do evento não o anunciasse como pré-candidato à reeleição a deputado estadual.

... Há fogo

Analisando o cenário, é possível que Serafim arrisque um voo para Brasília, uma vez que o PSB já tem David Almeida como pré-candidato a governador, e, até o momento, a chapa não sinalizou indicação ao Senado da República.

Bom nome

Com seu vasto conhecimento e experiência, Serafim seria um bom nome para representar o Amazonas no parlamento, sobretudo na defesa dos direitos da Zona Franca de Manaus.

Pai e filho

Mesmo em lados opostos na política, o filho de Sabá Reis, o vereador de Manaus David Reis (PV), participou da festa de lançamento de pré-candidatura a deputado estadual do pai.

Separados pelo voto

Vale lembrar que David é do Partido Verde, que apoia o governador Amazonino Mendes (PDT), e Sabá é o maior opositor do atual governo na Assembleia Legislativa.

Tribunais unidos

Os Tribunais de Justiça do Amazonas (TJAM) e de Roraima (TJRR) estão dando continuidade ao projeto “Justiça Itinerante Conjunta” e levando serviços a comunidades ribeirinhas dos dois Estados. As atividades reiniciaram ontem (17).

Cronograma

Conduzindo aproximadamente 30 servidores do Poder Judiciário, a embarcação iniciará os atendimentos pela Comunidade Ribeirinha Carvoeiro (AM) e passará pelas comunidades Remanso, Floresta, Santa Maria, Sacaí-RR e Caicubi, em Roraima, além da Comunidade Moura e cidade de Barcelos, no Amazonas.