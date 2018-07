Ciro Gomes insiste em aliança com PCdoB

| Foto: Fabiane Morais

Rio de Janeiro—O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi disse, após dois dias seguidos de conversas com o PCdoB, que a tendência deles, é mesmo ter Manuela D’ávila como presidenciável.



“A gente tem que aguardar a decisão deles. Hoje a tendência maior é manter a Manuela’ informou. A afirmação foi proferida após reunião, ocorrida, ontem com a participação do pré-candidato pedetista, Ciro Gomes; da presidente do PCdoB ,Luciana Santos; do presidente da fundação Mauricio Grabois, Renato Rabelo; e com Renildo Calheiros (irmão do senador Renan Calheiros)

"Informei aos companheiros do PCdoB todos os últimos passos que tenho dado em direção a construir as bases de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Deles ouvi novamente a ponderação pela unidade do campo progressista", escreveu Ciro uma rede social. Na segunda-feira (16), ele e Lupi se reuniram com o governador do Maranhão, Flávio Dino, em São Luís.

Integrantes do PCdoB afirmam que o partido só estaria disposto a retirar a pré-candidatura de Manuela se houvesse uma união da esquerda, que englobaria PDT, PCdoB, PT e PSOL. Integrantes do partido também têm restrição a Ciro por críticas feitas por ele ao PT, que teriam desagradado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Assediados tanto pelo PT quanto pelo PDT, integrantes do PCdoB afirmam ainda que a pré-candidatura de Manuela ajudaria o partido a tentar superar a cláusula de barreira, que passará a vigorar a partir desta eleição.

Pela nova regra, os partidos terão que atingir um patamar mínimo de votos para a Câmara, distribuídos pelo país, para ter direito a uma fatia do fundo eleitoral e a tempo de TV. Segundo integrantes do PCdoB, uma candidatura própria à Presidência daria mais visibilidade ao partido e ajudaria a puxar votos para deputados.

