Pleito no AM pode ter o mesmo número de candidatos da última eleição

Manaus - Ao que tudo indica, o pleito para governador do Estado do Amazonas pode alcançar a mesma quantidade de candidatos da eleição suplementar do ano passado, um total de nove no primeiro turno. Seis pré-candidatos já estão confirmados e ainda faltam quase 20 dias para o término do período de convenções, data limite para oficialização de candidaturas.

Com isso, a dispersão de votos, por conta da elevada quantidade de concorrentes, deve levar o pleito para o segundo turno, marcado para acontecer, no dia 28 de outubro.

Quem são os pré-candidatos?

A lista de pré-candidatos já conta com nomes como o governador Amazonino Mendes (PDT), candidato natural ao cargo; do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual David Almeida (PSDB), o senador Omar Aziz (PSD), o apresentador de televisão Wilson Lima (PSL), o advogado Marcelo Amil (PMN) e o presidente do Sindicato dos Bancários Nindberg Barbosa Barbosa (Psol).

No dia 5 de agosto é a data da convenção do PDT, mas não há certeza se Amazonino vai subir no palanque pedetista, como candidato ao governo. Isso porque, a sigla não o trata como candidato e já confirmou os nomes de Carlos Fernandes e Madalena de Souza, para a disputa.

Enquanto este impasse não se define, quem está confirmado para o pleito é o senador Omar, que já conta o apoio do PRB, do deputado federal Silas Câmara, pastor da igreja Assembleia de Deus do Amazonas, para encarar as urnas.

A oficialização da aliança será anunciada no dia 4. Quem também promete esquentar a disputa é David Almeida, por conta da atuação como governador interino. Ele que foi o primeiro a lançar-se pré-candidato, no dia 7 de junho, afirmou que a intenção é pautar a campanha, nas condutas e trajetórias, que marcaram o período em que ele esteve na gestão estadual.

Além destes nomes, os candidatos que nunca se elegeram, também prometem incomodar com o potencial de seus redutos, como é o caso de Wilson Lima, Marcelo Amil (PMN) e Nindberg Barbosa Barbosa (Psol).

