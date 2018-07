Antes de entrar na corrida, Amazonino queima a largada

Queimar logo na largada pode ter sérias consequências para Amazonino Mendes no seu objetivo de chegar ao poder pela quinta vez | Foto: Malika

A análise política deste período de convenções partidárias aponta claramente que Amazonino Mendes (PDT), mesmo com a máquina estatal à sua disposição, já sofreu a primeira grande derrota nas articulações pré-eleições.



Queimar logo na largada pode ter sérias consequências no seu objetivo de chegar ao poder pela quinta vez. O governador sonhou e articulou o apoio do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), mas o tucano fechou com o senador Omar Aziz (PSD).

É claro que Arthur vai dar um gás muito grande à campanha de Omar, e a eleição, com certeza, caminha para o segundo turno.

PDT enfraquece Hissa

Quem também tem sentido o gosto amargo da derrota é o presidente estadual do PDT, Hissa Abrahão.

O deputado federal tentou demonstrar força ao “embaçar” a candidatura de Amazonino Mendes, mas viu o Negão receber as bênçãos de Carlos Lupi, presidente nacional da sigla, para sua reeleição.

Sonho meu

Com a moral em baixa com os caciques do PDT, Hissa, ao menos, conta com o apoio dos militantes do partido, que alçaram o deputado ao posto de candidato a Senador pela sigla.

Cobras criadas

Se fosse mais hábil e realista, Hissa se candidataria à reeleição para a Câmara dos Deputados.

Vai disputar duas vagas ao Senado com Eduardo Braga (MDB), Vanessa Grazziotin (PCdoB) e Alfredo Nascimento (PR).

Falando francamente, Hissa teria chance nesse ninho de cobras criadas?

Para onde vai 1?

Quem também anda meio desorientado em relação a que rumo tomar nas próximas eleições é o deputado federal Alfredo Nascimento (PR).

Ele não sabe se disputa a reeleição à Câmara dos Deputados, ou mete a cara para o Senado Federal.

Para onde vai 2?

Alfredo também não decide ao lado de quem vai marchar.

Tem hora que está mais ao lado de Omar, mas tem hora que sente uma recaída por Amazonino.

Tucuruí para Itacoatiara

A obra para o rebaixamento do Linhão de Tucuruí para Itacoatiara está autorizada.

Na tarde de ontem (25), o Conselho de Administração da Eletrobras assinou portaria contratando a empresa Intec para a construção da linha de transmissão de 138kv em circuito duplo.

Boa nova

A notícia foi dada à população de Itacoatiara pelo senador Eduardo Braga, que esteve no município participando de reuniões com lideranças políticas locais.

— Estamos lutando por essa obra desde quando fui ministro de Minas e Energia. Hoje, após três anos, depois de muito trabalho, recebemos a notícia de que vencemos essa batalha para dotar Itacoatiara de uma energia mais segura e confiável – festejou Braga.

Outra da Vanessa

Mulheres vítimas de violência poderão sacar os recursos da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

É o que estabelece o PLS 289/2018, da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM).

Vão à luta

Na opinião de Vanessa, quase sempre medidas de proteção contra a violência física e psicológica concedidas às vítimas mostram-se insuficientes e insatisfatórias.

— Os agressores costumam vender objetos e bens das mulheres, e os recursos extras as ajudariam a se reerguer – observa a senadora.

Rede de intrigas...

O Facebook removeu ontem 196 páginas e 87 perfis brasileiros que, segundo comunicado da rede, “violavam as políticas de autenticidade” da plataforma.

...e desinformação

Essas páginas e perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação”, diz o texto.

Brasil Livre

A rede social não divulgou em seu comunicado os nomes das páginas, nem os conteúdos excluídos. Também não cita organizações em seu texto de divulgação. Muitas estão ligadas ao Movimento Brasil Livre (MBL).

É muito fácil atacar os outros ou ridicularizar alguém sob manto da invisibilidade.



Eles dizem “plante” ...

O Dia do Produtor Rural é celebrado todo dia 25 de julho, mas os agricultores amazonenses têm poucos motivos para comemorar, uma vez que, há décadas, o setor é um dos menos valorizados pelo poder público.

... Mas ninguém garante!

Em evento para discutir os rumos do setor, o deputado estadual Sidney Leite (PSD) afirmou que a atividade da agropecuária representa, hoje, em torno de 7% a 8% do PIB da economia do Estado.

— Ao longo do tempo, nós não tivemos esse segmento como uma prioridade, enquanto política de desenvolvimento -, afirmou.

PEC do agricultor

Sidney Leite é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição do Amazonas que torna fixo um valor a ser investido no setor primário, destinando ações relativas à política agropecuária, pesqueira e florestal e percentual mínimo de 3% das suas receitas correntes.

Torcida do Aldo

A Torcida José Aldo (TJA) vai se reunir pela 15ª vez para torcedor pelo lutador, no sábado (28), a partir das 19h.

A concentração será em frente à antiga casa de Aldo, na rua 13 do bairro Alvorada 3.

Energia do Amazonas

Os amazonenses querem mandar sua energia na noite em que o ídolo brasileiro volta a lutar pelo Ultimate Fighting Championship (UFC), dessa vez contra o norte-americano Jeremy Stephens, em Calgary, no Canadá.

Aldo busca retomar as vitórias, após a derrota para o campeão da categoria Peso-Pena, Max Holloway.

Profissão mais antiga

O republicano Ronaldo Reagan, que governou os Estados Unidos ainda no tempo da guerra fria, não é exemplo pra ninguém.

Mas tem uma frase do cowboy americano que nunca esteve tão atual. Veja:

— A política é supostamente a segunda profissão mais antiga. Vim a perceber que tem uma semelhança muito grande com a primeira.