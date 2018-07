Bosco Saraiva é investigado pelo MPE-AM por improbidade administrativa

Manaus - O vice-governador do Amazonas, Bosco Saraiva, está sendo investigado em inquérito que busca apurar possíveis atos de improbidade administrativa na contratação da empresa TK Representação e Manutenção de Sistema Eletrônico Ltda, pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), em 2014. A ação é do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM).

Na época, Bosco era presidente da CMM e teria realizado um contrato no valor de R$ 799.764 mil com a empresa TK, responsável por realizar a manutenção do sistema de segurança da casa parlamentar. Além do vice-governador, a empresa TK também será investigada pelo MPE-AM.

A portaria que foi assinada pela promotora da 79ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa e Proteção do Patrimônio Público, Wandete de Oliveira Netto, diz que o MPE-AM, além de outras irregularidades, não vê a execução dos serviços contratados, isso porque os materiais do projeto básico não foram comprados pela CMM.

Wandete ainda explicou, na portaria, que os valores registrados no memorando elaborado, não "batem" com os valores declarados pelas empresas participantes no levantamento de preço feito pelo Departamento de Cotação e Preços da Câmara.

Resposta

Em nota, Bosco enfatiza que sua vida é pautada pelo respeito às leis e a população que o elegeu. Ele afirma que todos os atos praticados durante sua gestão na Câmara Municipal de Manaus seguiram, rigorosamente, esses princípios.

Conforme ele, as contas do tempo em que esteve na CMM, no período de 2013 e 2014, foram devidamente aprovadas pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Bosco afirma que vai esclarecer todos os questionamentos assim que for notificado oficialmente pelo órgão.

