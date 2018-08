No AM, políticos abandonam aliados e pagam o preço pela infidelidade

Em ano eleitoral, políticos mudam ideologias e aliam-se até mesmo com adversários | Foto: Malika

Manaus - O que leva um político, às vésperas de uma eleição, abandonar seus aliados de longa data - alguns até o próprio partido – e apoiar um candidato a quem fazia oposição até pouco tempo? Os críticos mais corrosivos ariscam dizer que esse tipo de “apoio” repentino tem uma cláusula de negociação: dinheiro. Outros amenizam, dizem que, na verdade, a atração vem de promessas de cargos.

Maldade ou não, é difícil acreditar que alguns membros de agremiações partidárias resolveram trair sua antiga sigla pelos belos olhos do outro candidato. Agora mesmo, no Amazonas, uma “revoada” de políticos migraram para o ninho do PDT, de Amazonino Mendes, a quem faziam oposição até semana passada.

O vice-prefeito Marcos Rotta e o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) Wilker Barreto, que juraram lealdade a Arthur Virgílio na festa dos 40 anos de política do prefeito de Manaus são duas aves que voaram do ninho tucano. Rotta dizia que Arthur era um mestre e que, com ele, “aprendo uma lição todos os dias”.

Wilker, com lágrimas nos olhos, chegou a dizer que “para onde Arthur for, o PHS estará ao lado dele”. Não foi.

Quem também resolveu se aliançar ao velho camarada foram Alfredo Nascimento (PR) - criatura que dizia os diabos do criador - e Rebecca Garcia (PP), que há poucos meses, jurando lealdade ao então governador interino David Almeida (PSB), disputou a eleição para o governo na eleição suplementar, e jurava que representava a bandeira da modernidade, do novo e da independência da “velha política”, alfinetando Amazonino por todos os lados, taxando-o de retrógado e político ultrapassado.

No início do mês, o Amazonas assistiu boquiaberto Rebecca abraçada a Amazonino e declarando que o Amazonas “precisa muito dele, por isso ele precisa de mais quatro anos. Eu não tinha outra escolha”. Vale lembrar que a moça foi colocada na Suframa pelo então governador Omar Aziz (PSD) jurando lealdade a ele e hoje promete desbancar o senador de seu sonho de retornar ao cargo.

Conhecido por sua coerência ideológica, o deputado estadual e candidato ao Senado Luiz Castro (Rede) diz que a volatilidade partidária é um ponto importante para avaliar a seriedade dos políticos.

“Infelizmente o que nós vemos é muita incoerência. Falta comprometimento com aquilo que se fala e pratica. Existem duas situações: um político completamente venal, que se vende por dinheiro, por favores, por vantagens pessoais, e aqueles que, por pura conveniência eleitoreira passam a defender uma linha apenas para aproveitar uma onda. Em ambos não há sinceridade, porque colocam o interesse eleitoral acima de tudo”, destaca.

Candidato a deputado federal, José Ricardo afirma que mudanças repentinas de partido revelam a índole do político | Foto: Divulgação

Já o petista José Ricardo, candidato a deputado federal, crê que mudar repentinamente de lado escancara a índole do político.

“Se um candidato é eleito com essas práticas mostra que a índole dele não é índole de quem quer mudar a realidade da população, lutar pelas políticas públicas. Vai ser alguém que faz qualquer coisa para ganhar a eleição e depois vai fazer de tudo para se manter no poder e logicamente, se envolver em atos de corrupção e desvio de dinheiro que são situações que estamos vendo aí na sociedade”, alfinetou.

Quem também maculou sua vida pública com a incoerência ideológica e de discurso foi o ex-deputado estadual Marcelo Ramos (PR). E Marcelo, pasmem, cometeu o pecado duas vezes. A primeira foi na eleição de 2014 quando mandou seu adversário, o ex-governador Eduardo Braga (MDB) ajoelhar no milho.

Na eleição suplementar do ano passado ele apareceu aos beijos e abraços com Braga. A troco de que mesmo? Agora, circula nas redes sociais um vídeo do passado, onde Ramos diz que seria um paradoxo “se amanhã, eu por um motivo qualquer do destino, virasse o maior defensor do ex-prefeito e do ex-governador Amazonino Mendes. As pessoas não entenderiam”. Pois é exatamente isso que está acontecendo no momento.

Na avaliação do cientista político Carlos Santigo, no Brasil não há fidelidade partidária porque os políticos não têm uma ideologia, e sim projetos de perpetuação no poder.

“No Brasil não importa a ideologia, não importa o programa, não importa as ideias, o que vale mesmo é o apoio da estrutura partidária do tempo de televisão e do fundo de campanha para determinadas candidaturas. Esse tipo de apoio representa interesses que vão desde interesses monetários, como foi denunciado na Lava Jato por delatores, até interesse de se manterem na máquina pública ou na relação de proximidade com os poderes”, observa.

Fidelidade existe

Na verdade, no Amazonas, pouquíssimos políticos se mantiveram fiéis aos seus partidos. É o caso da senadora comunista Vanessa Grazziotin que, em quase 40 anos de vida pública, se mantém fiel ao PC do B. E do deputado Pauderney Avelino, que iniciou carreira há seis mandatos no PFL (Partido da Frente Liberal) e se manteve no Democratas, que substituiu a primeira sigla.

É o caso também do lendário governador Gilberto Mestrinho, que, em mais de 50 anos de política, passou apenas por três partido: o PTB, o PP (depois da anistia, quando Ivete Vargas tomou a sigla, onde ficou pouquíssimo tempo) e morreu no MDB.

