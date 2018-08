David Almeida inicia campanha de rua no dia 16 de agosto

David anunciou que investirá ni trabalho online para da força à campanha rumo ao governo | Foto: Divulgação

Manaus - O candidato ao governo do Amazonas pela coligação "Renova Amazonas", deputado David Almeida (PSB), já está apto a iniciar a sua campanha eleitoral de rua, a partir do dia 16 de agosto, conforme estabelece a legislação eleitoral vigente. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), David teve o seu nome confirmado como candidato no último dia 3 de agosto.

A Receita Federal, de forma sincronizada com a Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), liberou nesta sexta-feira (10) para o candidato, David Almeida, o seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), para concorrer às eleições gerais deste ano.

Logo depois da convenção do PSB que confirmou o nome de David como candidato da legenda ao governo, e com a adesão dos partidos PMN, Podemos, Pros, PMB e PT foi solicitado o registro do candidato junto ao TRE-AM. Quando o órgão eleitoral aceitou o registro, automaticamente ele pediu a liberação junto à Receita.

Ao receber o CNPJ, o candidato começou a programar caminhadas em Manaus e no interior, a partir da quinta-feira da próxima semana, dia 16 de agosto, dia oficial para início da campanha eleitoral.

Presidente da Aleam e candidato ao governo teve a candidatura confirmada no dia 3 de agosto | Foto: Divulgação

“Esta é uma campanha totalmente diferente das campanhas dos anos anteriores. Sabemos dos desafios que temos pela frente, mas estamos dispostos a continuar firmes, em Manaus e nos municípios, mostrando para as pessoas que é possível vivermos em um Amazonas melhor. Dia 16 já estaremos nas ruas”, afirmou David.

Além da campanha tradicional de rua, o candidato vai investir no trabalho online, por meio de redes sociais como o Facebook, Instagram e Twitter. Para ele, as redes sociais são um importante canal de relação com os amigos que conquistou com o passar dos anos na vida pública e os fãs que assegura ter adquirido de forma orgânica.

"Tenho buscado prestar contas do meu trabalho parlamentar, sem deixar de mostrar aos amigos um pouco do meu dia a dia. Devo manter o ritmo de conteúdo, que tem nos dado um ganho orgânico de seguidores muito significativo. Só no Facebook já temos quase 70 mil curtidas e engajamento e desempenho constante", afirma o candidato ao governo do Amazonas.

Apesar de já ter definido que começa a fazer caminhadas no primeiro dia da liberação da Justiça Eleitoral, David Almeida diz que a sua equipe de comunicação e marketing ainda segue em processo de criação do conceito sobre o seu plano de governo e ações. "Assim que tudo estiver definido poderemos falar mais sobre o tema", comenta.

