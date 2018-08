David Almeida dá início em campanha por Manacapuru

| Foto: Divulgação

Manaus - O candidato ao governo do Estado do Amazonas pela coligação “Renova Amazonas”, David Almeida (PSB), inicia, nesta quinta-feira (16), sua campanha eleitoral de rua.



Nos primeiros dias do calendário eleitoral, David, que é presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), cumpre agenda de compromissos, oficialmente como candidato, na região Metropolitana de Manaus, sem prejuízos às atividades parlamentares.

Com apoio do seu partido e dos aliados das demais legendas que compõem a coligação, David realiza sua primeira ação, após o expediente parlamentar, no município de Manacapuru (a 84 quilômetros de Manaus).

David, que é cidadão manacapuruense, concede entrevista a uma rádio local, depois participa de ‘adesivaço’. Durante a noite, David se reúne com lideranças e representantes de diversos segmentos do município que vão declarar apoio a sua candidatura.

Na sexta-feira (17), às 8h40, o candidato já tem programada visita e agenda no município de Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus) e, às 16h40, realiza a sua primeira grande caminhada na cidade de Manaus em local ainda indefinido.

David disse que vai empreender nessa campanha, de pouco mais de 40 dias, trabalho incansável e compromissado com a população do estado do Amazonas, sem deixar de cumprir o seu papel de deputado e presidente da Assembleia. “Vamos buscar todos os horários vagos do dia para, antes e depois do expediente na Assembleia, levar as nossas propostas para todos os amazonenses”, disse.

