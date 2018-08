Zona Franca será prioridade do meu mandato, diz Chico Preto

Manaus - Com 18 anos de vida pública, o vereador de Manaus Chico Preto (PMN) se prepara para alçar voos mais altos. Candidato ao Senado Federal nesta eleição, ele conversou com o EM TEMPO, e vislumbrou sua atuação em Brasília, disse que será um defensor ferrenho da Zona Franca no Congresso Nacional e não confirmou que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) pedirá votos a ele. Por fim, afirmou que a primeira medida, ao chegar à capital federal, será dispensar o auxílio moradia.



EM TEMPO – Em qual momento o senhor decidiu que era hora de apostar em uma candidatura ao Senado?

CP - Não houve uma decisão minha para o Senado, foi uma circunstância da história que venho escrevendo, do momento que me qualifica a estar nesta posição e do grupo político a qual pertenço, que me acolheu de braços abertos. Cada vez mais, o processo político que está sendo disputado exige que os homens tenham uma história, ficha limpa e propostas, e eu tenho estes requisitos. No Senado eu quero alcançar o Amazonas e o Brasil.

EM TEMPO – O senhor está na chapa de David Almeida. Quais os critérios que o fizeram apostar nele?

CP - Ele garantiu as promoções para a Polícia Militar, evitando assim uma situação de tensão na tropa, como se viu no Espírito Santos. Neste ponto ele agiu de forma eficaz, ao ponto de não deixar que isso acontecesse no Amazonas. Com respeito à educação, David teve muita sensibilidade quanto aos recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), assim como a duplicação da AM-070. Neste curto espaço de tempo, a equipe dele conseguiu tomar decisões e destravar situações e viver boas expectativas. Por isso, sou candidato ao Senado

na chapa.

EM TEMPO – Há confirmação da vinda do presidenciável Jair Bolsonaro para pedir voto para o senhor?

CP - Eu sou eleitor do Bolsonaro, independentemente de qualquer tipo de manifestação que ele possa fazer em meu favor. Eu decidi integrar a coligação do candidato David Almeida pelo fator dele estar trilhando um caminho que resolvi trilhar há cinco anos, de sair pela porta da frente dos grupos tradicionais e fazer um grupo independente. Isso proporcionou que estivéssemos agora no mesmo palanque. Outra maneira que me fez segui-lo foi a forma como ele se portou durante a sua interinidade. Durante a gestão dele, conseguiu destravar situações que muitos não conseguiram solucionar.

EM TEMPO – Caso seja eleito, qual será sua primeira realização em Brasília?

CP - Vou abrir mão do auxílio-moradia. Atuarei da mesma forma que atuo na Câmara Municipal de Manaus (CMM), sem me exceder com gastos públicos. Farei uso dos recursos com a mesma responsabilidade e transparência que me fez devolver R$ 25 mil que sobraram da Cota de Exercício Parlamentar (Ceap), o cotão. Eu não teria razão para inventar uma nota fiscal para justificar o uso desse recurso.

EM TEMPO – Como serão as discussões pelos interesses da Zona Franca de Manaus?

CP- A Zona Franca será pauta permanente do mandato que vou exercer, ao passo que irei buscar articular de forma permanente um elo com empresários e governo do Estado. Ela será assunto não somente quando for atacada, mas um tema fixo na Casa. Precisamos agir, atualizar e modernizar esta iniciativa, permitindo que ela torne-se pujante e forte para construir uma ponte com todos os segmentos da economia. Outra necessidade é investir no setor primário, principalmente a piscicultura. Com este tipo de investimento, calculo que, daqui a 5 ou10 anos, podemos ter no polo industrial fabricas de beneficiamento de peixes produzidos em viveiro. Além disso, desejo ser a voz firme e propositiva para rediscutir sobre o papel do Exército em relação ao tráfico de drogas, que ameaça a soberania nacional e as consequências dela, que colocam o Brasil numa guerra urbana.

EM TEMPO – Na sua opinião, quais são as deficiências do interior do estado do Amazonas?

CP – Vou pressionar o governo federal para que assuma a responsabilidade de retomar com o projeto Amazônia Conectada, por meio de fibra ótica que possa se estender por todos os municípios amazonenses. Com os fundos de universalidade de comunicação, é possível trazer internet barata, rápida e segura. E será por meio dela que a população do interior se aproximará ainda mais da educação e informação, e ficará conectada ao mundo. Posso explicar que esta ausência de conexão com internet faz com prefeitos do interior se desloquem até a capital para protocolar documentos, porque não há internet. Então, a internet é uma outra bandeira que pretendo defender. Outro ponto a ser citado é o asfaltamento da BR-319, iniciativa que espero que se consolide em breve. Vou para Brasília, mas não me perderei nas rodadas de champanhe e poder que muitos se perderam ao longo do caminho, principalmente em festas de nomeações de cargos, em cargos federais e emendas parlamentares. O Amazonas merece mais que isso.

EM TEMPO – Sendo oposição na CMM, como o senhor vê o clima na Casa, após o presidente ter declarado apoio ao governador Amazonino Mendes?

CP – Continuo com minha posição independente, com meu posicionamento firme. No período eleitoral, não pretendo abandonar o meu papel de vereador. Conciliarei as atividades da Casa, me fazendo presente. Vou me dedicar às sessões, mas cumprirei minha agenda estabelecida na Câmara e em sintonia com a campanha eleitoral. Nas ruas, estarei muito colado a David Almeida.

