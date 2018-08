Omar Aziz faz caminhada no Centro de Manaus

Manaus - O senador e candidato ao Governo do Amazonas Omar Aziz (PSD) conversou com comerciantes e trabalhadores no centro de Manaus, no final da tarde da última sexta-feira (17), durante uma caminhada pelo Centro Histórico, em mais um ato de campanha da coligação “Amazonas com Segurança”.

Acompanhado do candidato ao senado Plínio Valério (PSDB), Omar ouviu as reivindicações da população que em sua maioria pedia segurança para a região comercial da cidade. O candidato lembrou que no centro de Manaus há trabalhadores de todas as zonas da cidade e eles refletem os anseios da população amazonense.

“Nós temos mais de 20% da população desempregada. O governo precisa criar oportunidades que proporcionem uma melhoria na economia, potencializando o comércio e, consequentemente, criando nossos campos de trabalho”, disse.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

TRE-MG recebe pedido de impugnação de Dilma ao Senado

TSE registra mais de 23 mil candidatos às eleições de outubro