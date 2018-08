David Almeida é recebido com festa em Iranduba e Cacau Pirêra

Iranduba - Candidato ao Governo do do Amazonas pelo PSB, David Almeida começou cedo seu segundo dia de campanha e, acompanhado de seus aliados, ouviu as reivindicações dos moradores do interior

Reconhecido por moradores do Iranduba (a 25 quilômetros de Manaus) como o governador que mais deu importância à educação nos últimos 40 anos, o candidato ao governo pela Coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), começou cedo o segundo dia de campanha na última sexta-feira (17).

David abriu sua agenda no distrito do Cacau Pirêra, onde ouviu pedidos para melhorias na infraestrutura das ruas, na dragagem do porto e na feira da comunidade. Em seguida, pedidos semelhantes foram feitos pela população da cidade do Iranduba, onde o candidato realizou caminhada.

David disse que, durante a experiência acumulada nos 144 dias à frente do governo do Estado, conseguiu resolver muitos dos problemas da população. “Nós vimos que é sim possível melhorar a vida dos professores, quando descobrimos que poderíamos pagar o abono do Fundeb, em vez de dar para eles apenas tablets de segunda linha. Peço a confiança de vocês para ajudar a voltar para o governo e continuar fazendo o bem pelas pessoas”, disse David à professora aposentada Raimunda Leão, 69, moradora da avenida Amazonas.

Na porta da sua casa, a professora observou que, quando David assumiu o governo, ele deu grande importância ao setor da educação no Estado. Raimunda lecionou por muitos anos em Iranduba, avaliou que o pagamento do abono aos professores feito por David, é uma demonstração de valorização da categoria.

“Nós ficamos esperançosos e confiantes de que ele vai voltar para dar maior força para educação, com a valorização dos profissionais, além de investimentos necessários na infraestrutura dos municípios, como Iranduba, que está abandonado “, comentou.

Na feira do Iranduba, o permissionário Raimundo Ramires Rebelo, 45, declarou a David que o município precisa de um governante que dê atenção ao município, que vive à sombra do esquecimento. “Nos quatro meses que passou no governo, David praticamente colocou a casa em ordem. Esse governo que está aí não fez nada de bom pelo povo. Se ele continuasse no governo por mais tempo, com certeza muita coisa melhorava. O povo tem que esquecer essa velha política que está aí hoje no comando do Estado. Nós queremos um governo sério, que olhe pelo nosso município”, salientou.

Manaus

Em Manaus, durante a tarde, David escolheu o bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste, para iniciar a sua campanha de rua na capital. Acompanhado de uma multidão, o candidato foi bem recebido pelas famílias nas ruas por onde passou. A falta de coleta de lixo regular e a atenção ao social são as maiores reclamações dos moradores.

Segundo relatos da dona de casa Maria Félix, 45, a sensação de abandono pelo poder público é total no local. “Seja diferente dos que já estiveram no poder por mais tempo. Estamos cansados de ser visitados aqui em época de eleição e depois continuarmos abandonados. Olhe para as nossas famílias com carinho”, pediu Maria.

*Com informações da assessoria.

