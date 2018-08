Pesquisa Ibope revela cenário de candidatos ao Senado Federal

Manaus - A pesquisa ibope encomendada por uma rede de TV local, e divulgada neste sábado (18), aponta os percentuais de intenção de voto para os candidatos ao Senado Federal pelo Amazonas.

Veja abaixo como ficou a porcentagem de intenção de votos para cada candidato:

⁃ Eduardo Braga (MDB): 40%

⁃ Vanessa Grazziotin (PCdoB): 24%

⁃ Alfredo Nascimento (PR): 22%

⁃ Hissa Abrahão (PDT): 17%

⁃ Plínio Valério (PSDB): 15%

⁃ Chico Preto (PMN): 14%

⁃ Luiz Fernando Santos (PSOL): 6%

⁃ Luiz Castro (Rede): 5%

⁃ Rondinely Fonseca (PSOL): 2%

⁃ Branco/nulo – vaga 1: 14%

⁃ Branco/nulo – vaga 2: 22%

⁃ Não sabe ou não respondeu: 18%

Sobre a pesquisa



⁃ Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

⁃ Quem foi ouvido: 812 eleitores de todas as regiões do estado, com 16 anos ou mais

⁃ Quando a pesquisa foi feita: 13 a 16 de agosto

⁃ Registro no TRE: AM-01315/2018

⁃ Registro no TSE: BR-05767/2018

⁃ O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica e esse é p primeiro levantamento Ibope realizado e oficializado na Justiça Eleitoral após os registros das candidaturas.

