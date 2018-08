Em Coari, Omar e Bisneto conversam com a população

Coari (AM) - Dando continuidade à agenda de visitas aos municípios do interior do Estado, o senador e candidato a governador do Amazonas, Omar Aziz (PSD), acompanhado do vice, Arthur Bisneto (PSDB) e do candidato a senador, Plínio Valério (PSDB), realizou, na noite do último sábado (18) um comício no município de Coari, distante 363 quilômetros de Manaus.

“Aqui em Coari, pude investir na segurança, educação, saúde e infraestrutura e quero continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da ‘terra do gás’. Por meio de ações concretas, que integrem prefeitura, governo e sociedade civil organizada, vamos melhorar a qualidade de vida da população”, afirmou Omar Aziz.

A comitiva da coligação ‘Amazonas com Segurança’, composta pelos pelo PSD, PSDB, PRB, DEM, PTC e PATRIOTA, permaneceu no município até o final da manhã deste domingo (19). O primeiro compromisso de Omar foi uma entrevista na Rádio Tiradentes, onde falou de propostas do seu plano de governo para o Estado.

Quando foi governador, Omar realizou um pacote de investimentos de mais de R$11 milhões que contemplava a construção de um Centro de Educação de Centro Integral (CETI), reforma de escolas estaduais, entregada 1.042 implementos agrícolas, além de parceria para a construção de 2,5 mil unidades do Programa Minha Casa Minha Vida e também para a construção da Ponte do Pêra.

Na área saúde, o governo de Omar promoveu um mutirão de cirurgia por meio do programa Catarata Zero, beneficiando 4 mil pessoas que necessitavam do procedimento cirúrgico. O porto de Coari foi reformado após investimento de R$3,8 milhões, além de um pacote de obras para recapeamento de 84 quilômetros de vias, um total de R$ 22 milhões investidos na cidade.

A segurança pública também foi prioridade durante o governo de Omar Aziz. Em 2013, o então governador inaugurou um Distrito Integrado de Polícia (DIP) e também implantou o programa do Ronda no Bairro no município. Na manhã deste domingo (19), Omar participou de uma entrevista na Rádio Educação Rural de Coari e voltou à capital amazonense ao final da manhã. Durante à tarde ele cumpre agenda interna.

