Moradores agradecem David pelo asfaltamento de ramais em Rio Preto

Visita de David Almeida ao município de Rio Preto da Eva | Foto: Dhyeizo Lemos

Rio Preto da Eva - Moradores de ramais como o Alto Rio, Procópio e ZF9, do município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros de Manaus), agradeceram a David Almeida, candidato ao governo do Estado pela coligação Renova Amazonas, por ter asfaltado o acesso das comunidades durante o período em que foi governador interino do Amazonas. O agradecimento se deu durante a grande caminhada que o candidato fez, neste domingo (19), nas ruas da sede do município e nos ramais, no seu quarto dia de campanha.



David lembrou que, nos 144 dias em que governou o Amazonas - de maio a outubro de 2017 -, asfaltou mais de 400 quilômetros estradas, ramais, vicinais, sendo mais de 60 quilômetros só no Rio Preto da Eva. Contou, ainda, que deu muitas outras ordens de serviços antes de deixar o governo, para mais obras nesse segmento. "Na infraestrutura, priorizamos obras como essas, por entender que o Amazonas tem potencial produtivo rural. Milhares de agricultores viviam no isolamento durante o período chuvoso, e nós conseguimos dar dignidade a uma boa parcela deles. Ainda há muito a fazer pelo nosso Amazonas nesse setor, por isso eu sou candidato, porque vi que é possível fazer mais pelas pessoas", disse.



O produtor rural Antônio Cícero, 58, morador do Ramal do Alto Rio, recebeu David em sua propriedade e contou que, antes do asfaltamento do ramal, a comunidade - que conta com pequenos e grandes agricultores - não conseguia escoar a sua produção no período de inverno amazônico. "Vivíamos aqui [no ramal] com muita dificuldade. Nós perdemos muita produção durante muitos anos que moramos aqui. Agora, depois que asfaltaram o nosso ramal, vivemos com mais dignidade e tanto os pequenos, quanto os grandes produtores podem escoar a produção sem atoleiros, sem prejuízos", disse o produtor ao candidato.



Já o empresário e produtor de gramado Clécio Luiz Strieder, da fazenda Giquitaia, disse que além dos mais de 90 produtores do ramal que foram beneficiados com o asfalto da via de acesso à comunidade, a iniciativa estimulou o potencial turístico da região, que conta com muitos balneários. Segundo ele, agora, com a via asfaltada, a circulação de dinheiro aumentou, e as pessoas estão vivendo melhor.



"Estou há 30 anos na região. Nós trabalhávamos aqui com a produção de frutas e verduras. Agora já estamos há 16 anos com a produção de grama e, nesse período todo, nós esperávamos que se concretizasse esse sonho de ter a nossa estrada asfaltada. Sonho que foi realizado pelo David, durante o seu governo interino", afirmou o empresário, que é considerado um dos maiores produtores de grama do Amazonas.

A realidade anterior, segundo Clécio, não era de lama, mas de verdadeiros atoleiros. O empresário contou que, em vários momentos, chegou a usar o seu trator para desencalhar os caminhões que transportavam a sua grama e para ajudar o transporte escolar que circula na região. “Por conta da situação, por algum tempo o transporte escolar deixou de passar no ramal. Agora, a realidade é outra, totalmente favorável aos moradores da comunidade", comentou.



Entregue na gestão de David, em setembro do ano passado, o ramal do Alto Rio recebeu 9 quilômetros de asfaltamento. Os moradores da região são grandes produtores de banana, hortaliças, cupuaçu e grama, entre outros. “Investir em infraestrutura, dando condições para o produtor escoar a sua produção, o Estado pode muito bem ajudar a desenvolver o interior, por meio de políticas públicas de produção rural, técnicas agrícolas, financiamento, além da infraestrutura, como o asfaltamento de estradas, ramais e vicinais, que é uma das nossas propostas de governo", disse David.





