Após ser inocentado, Henrique Oliveira diz esperar justiça das urnas

Manaus - O ex-vice-governador do Amazonas, José Henrique Oliveira, candidato a deputado federal, após ser inocentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em processo em que poderia cassar-lhe os direitos políticos, diz que segue em campanha e diz que vai mostrar aos eleitores que sempre foi "ficha limpa".

Na chapa de David Almeida, atual candidato a governo do Estado pelo PSD, Henrique Oliveira disse ao Em Tempo que sempre esperou pela justiça, para limpar o seu nome. "Eu sempre fui atrás de limpar meu nome. A respeito do que aconteceu com a ex-presidente Dilma, o seu vice assumiu de imediato quando ela foi deposta. Eu fui atropelado no processo, sendo praticamente ignorado. Contudo, a decisão saiu e isso ocorreu praticamente nos 45 minutos do segundo tempo".

Sentença

Na sentença expedida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE) e confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concluiu que não há acusações contra Henrique sobre condutas ilícitas, apenas contra o ex-governador José Melo, de quem era vice.

A decisão de cassação do título de vice-governador, no entanto, continuou em tramitação, devido a participação de Henrique na mesma chapa eleitoral do ex-governador. A liberação dos direitos políticos para outros cargos foi o único recurso liberado na análise no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE).

Candidato à eleição



No último 5 de setembro, Henrique anunciou candidatura para uma cadeira na Câmara dos Deputados, em Brasília, pelo Partido Republicano da Ordem Social (Pros),. Ele já havia exercido o mandato como deputado federal entre 2011 e 2015 pelo Partido da República (PR).

Sobre o ministro acentuar que nenhuma conduta ilícita foi encontrada no processo sobre a compra de votos, Henrique confirmou sua dignidade e lançou um desafio à oposição. "Abro mão da minha candidatura se encontrarem alguma acusação contra mim, sobre esta investigação. Seja por lavagem de dinheiro, compra de votos ou o que for".

Corrida e propostas

Sobre a candidatura para deputado federal, Henrique disse que recebeu o ultimato da justiça, comprovando a sua inocência, mas que agora espera pela decisão do povo. "O julgamento de Deus já foi feito, o julgamento dos homens também. Espero o julgamento dos eleitores e que tenham sensibilidade para perceberem que fui vítima de uma injustiça", comentou.

Seguindo o calendário do antigo governo, Henrique Oliveira iria assumir o lugar de Melo em abril deste ano. Devido aos embargos do processo, foi impedido. "Melo iria disputar o Senado e eu iria assumir no lugar dele. Apesar de tudo o que vivi no último ano, não guardo ressentimento. Sigo com a mente arejada para as propostas na Câmara Federal, com projetos que tragam desenvolvimento concreto para o Amazonas", ressaltou.

Segurança

Henrique não assumiu nenhuma pasta enquanto vice-governador, mas disse que pretende entrar para a Comissão de Segurança Pública da Câmara e propôr pautas como a revisão da maioridade penal, a criação da pena de morte para crimes extremos, entre outros. "As pessoas merecem viver o direito de ir e vir, sem medo de voltar pra casa", opinou.

