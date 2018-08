Futuro de Trump é destaque nos principais veículos dos EUA e da Europa

Cohen confessou ter violado a lei de financiamento de campanha eleitoral | Foto: Divulgação

Os principais jornais e revistas norte-americanos e europeus desta quinta-feira (23) destacam as perspectivas para o futuro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Ameaçado, em perigo, cercado e afogando", diz a revista Time.

O que pode ocorrer com Trump, porém, ainda não está claro.

Talvez ele seja indiciado como cúmplice de crimes de seu ex-advogado Michael Cohen ou submetido a um processo de impeachment ou nenhuma das duas hipóteses.

Cohen confessou ter violado a lei de financiamento de campanha eleitoral ao pagar pelo silêncio de duas mulheres que teriam tido casos com Trump - e sob ordem dele.

Leia também: Mais de 300 jornais norte-americanos se unem contra Trump

Cohen indicou que também tem a dizer sobre o Russiagate, fake news de hackersrussos que talvez tenham influenciado a eleição.

Outro assessor de Trump resistiu à delação premiada: Paul Manafort, então já chamado de “bravo” por Trump, em um tuíte presidencial.

Manafort deve ser condenado, no máximo, a 80 anos de prisão por oito acusações já admitidas. Mas pode também ser perdoado por Trump, que não interrompeu seu dia a dia.

O presidente tuitou que “a única coisa de errado que fez foi vencer as eleições”.

E prosseguiu com a guerra comercial com a China: os dois países impuseram tarifas de 25% sobre 16 bilhões de dólares em mercadorias um do outro, embora continuem negociando a paz.

Leia mais:

Defesa de Cohen acusa Trump de crime por pagamentos a mulheres

Trump sondou Brasil sobre intervenção militar na Venezuela