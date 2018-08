Capacitação de jovens para gerar empregos é proposta de David Almeida

O candidato apontou que o resultado da ausência do Estado na atenção aos jovens reflete no crescimento do envolvimento deles com a criminalidade | Foto: Divulgação

Manaus -Investir em capacitação empreendedora, por meio da criação de oportunidades e da geração de emprego e renda para a juventude amazonense é uma das propostas presentes no Plano de Governo do candidato a governador do Estado pela coligação Renova Amazonas, David Almeida (PSB), para combater a cooptação de jovens pelo crime organizado.



A ação, inserida no conjunto de iniciativas da Rede de Proteção ao Cidadão e que soma investimentos em educação, esporte, cultura e lazer, foi tema da caminhada que David realizou na tarde de ontem (22) no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

O candidato apontou que o resultado da ausência do Estado na atenção aos jovens reflete no crescimento do envolvimento deles com a criminalidade, fomentado por facções criminosas. Segundo ele, dentro desse cenário, a taxa de homicídios de jovens entre 15 e 29 anos, no Amazonas, entre 2006 e 2016, foi de 82% - superior à média geral do Estado, que foi de 72% no período levantado.

“São números alarmantes que colocam o Amazonas como o 14º Estado com a maior taxa de homicídios no Brasil. Para livrar os amazonenses desse cenário, o governo precisa fazer parte da vida das pessoas, com propostas e investimentos na vida delas”, disse.

Com a integração dos projetos “Jovem Novo” e “Renda Sustentável”, além de desenvolver uma política de atração de investimentos em serviços de alto impacto na geração de emprego de curto prazo, o candidato afirmou que vai implantar o programa menor aprendiz no setor público, além de estimular o empreendedorismo no Amazonas, com a criação da Escola de Formação de Jovens Empreendedores.

“Os nossos jovens moradores de áreas de risco social estão sendo recrutados pelo crime organizado. Nós vamos criar oportunidades para que eles possam trilhar o caminho do bem, longe do controle da criminalidade.

Entre os nossos projetos, temos, ainda, a proposta para qualificar os ensinos médio, tecnológico e superior, para os potenciais de mercado de trabalho, além de criar um portal voltado para o primeiro emprego direcionado a jovens estudantes da rede pública de ensino”, explicou David.

Moradora do bairro Jorge Teixeira, a estudante do ensino médio Cecília Paiva dos Santos, 19, disse que ela e suas amigas vivem hoje sem perspectiva de um futuro com emprego e salário bom para realizar seus sonhos e ajudar suas famílias.

Ela relatou que tem visto muitos jovens da sua comunidade seguirem no caminho do tráfico, porque parece ser o mais fácil. Na sua avaliação, tudo é fruto da falta de oportunidades para a juventude. “Se nós jovens tivéssemos mais oportunidades de capacitação, de emprego e cultura, acredito que não viveríamos nesse caos que vivemos hoje, de insegurança”, disse Cecília.

